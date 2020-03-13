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Sizin Yorumunuz

OnePlus 7T – Sizin Yorumunuz (Can Altan)

Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde OnePlus 7T akıllı telefonuyla Can Altan konuğumuz oldu. Bakalım Can Bey, telefonuyla ilgili bize nasıl deneyimler anlatacak?

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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Sizin Yorumunuz

Philips The One 50PUS7304 – Sizin Yorumunuz (Latif Tekin)

12 Mart 2020

Yazan:

Philips The One 50PUS7304 - Sizin Yorumunuz (Latif Tekin)

Philips The One TV 50PUS7304 kullanıcısı olan Latif, Sizin Yorumunuz serimize kendi televizyonunu anlatmak için gelen ilk misafirimiz oluyor. 50PUS7304 model numaralı 50 inç Philips televizyon kullanımını, sevdiği ve sevmediği noktaları Latif Tekin’den dinliyoruz.

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Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi 9T Pro’nun tüm eksikleri! – Sizin Yorumunuz (Emin Küçük)

10 Mart 2020

Yazan:

Xiaomi Mi 9T Pro'nun tüm eksikleri! - Sizin Yorumunuz (Emin Küçük)

Xiaomi Mi 9T Pro kullanıcısı olan Emin Küçük, serimizde farklı bir yaklaşım ile Mi 9T Pro modelinin tüm eksiklerini not ederek sıralıyor.

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Orta ve alt seviye cihazlar kullandıktan sonra üst seviye bir cihaza geçmiş olan Emin, 3,5 aylık deneyiminde göze çarpan sorunları HWP ekranlarında aktardı. İyi seyirler…

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Sizin Yorumunuz

OnePlus 7T Pro – Sizin Yorumunuz (Veysel Soysal)

9 Mart 2020

Yazan:

OnePlus 7T Pro - Sizin Yorumunuz (Veysel Soysal)

Geçtiğimiz sene Samsung Galaxy Note 8 cihazıyla Sizin Yorumunuz serimize katılan Veysel Soysal bu sefer yeni OnePlus 7T Pro cihazıyla serimize yeniden katılıyor.

2019’un en iyi telefonlarından biri olarak kabul edilen OnePlus 7T Pro hakkında iyi-kötü tüm detyayları Veysel’den dinliyoruz. İyi seyirler…

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