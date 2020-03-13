Sizin Yorumunuz
OnePlus 7T – Sizin Yorumunuz (Can Altan)
Sizin Yorumunuz
Philips The One 50PUS7304 – Sizin Yorumunuz (Latif Tekin)
Philips The One TV 50PUS7304 kullanıcısı olan Latif, Sizin Yorumunuz serimize kendi televizyonunu anlatmak için gelen ilk misafirimiz oluyor. 50PUS7304 model numaralı 50 inç Philips televizyon kullanımını, sevdiği ve sevmediği noktaları Latif Tekin’den dinliyoruz.
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi 9T Pro’nun tüm eksikleri! – Sizin Yorumunuz (Emin Küçük)
Xiaomi Mi 9T Pro kullanıcısı olan Emin Küçük, serimizde farklı bir yaklaşım ile Mi 9T Pro modelinin tüm eksiklerini not ederek sıralıyor.
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Orta ve alt seviye cihazlar kullandıktan sonra üst seviye bir cihaza geçmiş olan Emin, 3,5 aylık deneyiminde göze çarpan sorunları HWP ekranlarında aktardı. İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
OnePlus 7T Pro – Sizin Yorumunuz (Veysel Soysal)
Geçtiğimiz sene Samsung Galaxy Note 8 cihazıyla Sizin Yorumunuz serimize katılan Veysel Soysal bu sefer yeni OnePlus 7T Pro cihazıyla serimize yeniden katılıyor.
2019’un en iyi telefonlarından biri olarak kabul edilen OnePlus 7T Pro hakkında iyi-kötü tüm detyayları Veysel’den dinliyoruz. İyi seyirler…