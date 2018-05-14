OnePlus 6 için tüm detaylar ortaya çıktı!

16 Mayıs’ta tanıtılacak OnePlus serisinin son üyesi OnePlus 6 için tüm tasarım ve teknik detayları neredeyse belli oldu. 6.2 inç OLED bir ekrana sahip olacak telefon QHD+ değerinde çözünürlük sunacak. Android 8.1 tabanlı Oxygen OS kullanımını devam ettiren telefon, Qualcomm Snapdragon 845, 8 GB bellek ve 256 GB depolama gibi detaylar sunacak.

Çift arka kamerasını 20 MP ve 12 MP olarak ayarlanan OnePlus 6’da 3.300 mAh batarya bekleniyor. HTC telefonlarda gördüğümüz gibi aynalı ve renkli bir cam tasarım eşliğinde gelecek telefonda 519 Euro civarı da bir fiyatlandırma olacak.

OnePlus 6 tasarımı

Amerika’da da 519 dolar fiyatlandırma ile çıkacak telefında daha önce ortaya çıktığı gibi çentik tasarım yer alacak. Arka tarafta çift arka kameranın, flaşın ve parmak izi okuyucusunun Samsung telefonlardakine benzer bir şekilde ortaya alındığı da görülüuor.