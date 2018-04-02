OnePlus 6 için olası fiyat tahminleri ortaya atıldı

OnePlus 6 için gözler firmadan gelecek duyuruya bakıyor. Şu anda stoklarda OnePlus 5Tnin kalmaması da uzmanlara yeni telefonun yakın zamanda ortaya çıkacağı tahminini veriyor. Sadece bunla kalmayıp zaman aralığı bile netleştirilmiş. Dedikodulara göre telefon nisan ayının sonunda duyurulacak ve iki hafta içinde de gönderimlere başlanacak.

Bunların yanında her telefonu gibi OnePlus 6’yı da “amiral gemisi katili” sloganı ile piyasay sürecek firmanın yeni telefona ne kadar fiyat biçeceği de merak konusu. Uzmanlar bu konuda da tahminlerinden geri kalmıyor. Çinli firmanın fiyat stratejisi her yeni modelde artan bir yapıya sahip olduğu için tahmiler 50$’lık bir artık geleceği yönünde. Buna göre cihazın 64GB’lık baz modeli 525$, 128GB’lık modeli 600$ ve 256GB’lık modeli 700$ fiyat etiketleri ile gelebilir. Elbette bunlar Çin’deki fiyatların dolara çevrilmiş hali. Dolayısı ile ABD ve Avrupa’daki fiyatlar gelecek vergilerden dolayı daha fazla olacaktır.

OnePlus 6 hangi özelliklerle gelecek?

Lakin yapılan tahminler eski modeller ile karşılaştırıldığında 5T’nin 64GB’lık versiyonunun Çin’deki çıkış fiyatı 475$’dı. Buradan yola çıkarak tahmini 50$’lık artışı göz önüne aldığımızda OnePlus 6 için daha yüksek bedel ödeyeceğimiz kesin. Daha öncesinde prototip versiyonunun arka kısmı gerçek bir görselle ortaya çıkan telefonda Qualcomm Snapdragon 845 işlemci bulunacak. 6,28 inçlik AMOLED ekran 1080 x 2280 çözünürlük sunacak. Android 8.1 ile kutudan çıkacağı kesinleşen telefonunu 6GB belleği bulunması bekleniyor. Kamera kısmında ise arkada 16 MP (f/1.7, 27mm, 1/2.8″, 1.12 µm, gyro EIS) + 20 MP (f/1.7) özellikli çift kamera mevcut. Ön tarafta ise 16 MP (f/2.0) selfie kamerası olacak. Son olarak bunların hepsine 3450mAh’lık pil güç sağlayacak.