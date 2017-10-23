OnePlus 5T’nin Ayak Sesleri Duyulmaya Başladı!

“Güvenilir” bir kaynak tarafından paylaşılan görsel, OnePlus’ın yeni akıllı telefonu OnePlus 5T hakkındaki söylentileri doğruluyor.

Android Authority tarafından paylaşılan bir görselle OnePlus’ın yeni akıllı telefonu OnePlus 5T yeniden gündeme geldi. OnePlus veya herhangi bir kaynak tarafından açıklama yapılmamış olmasına karşın benzer özelliklerinden ve söylentilerden ötürü OnePlus 5T olarak isimlendirilen akıllı telefon, daha önceki dönemlerde de OnePlus 5’e benzeyeceği söylentileriyle anılıyordu. Görsel, Android Authority’nin “güvenilir” olarak tanımladığı, bilinmeyen bir kaynak tarafından paylaşıldı. Her ne kadar fotoğraftan akıllı telefonun özellikleriyle ilgili pek bir çıkarım yapılamasa da, önceki söylentiler arasında yer bulan ince çerçevenin varlığı görsel tarafından doğrulanıyor. Ayrıca, görselde Home tuşunun görünmemesi de ön panelde parmak izi okuyucusunun olmayacağı anlamına geliyor.

Akıllı telefonun bir Oppo veya Vivo modeline benzeyebileceği tahmin ediliyor ve bu şirketlerin aynı büyük şirkete bağlı olması da (BBK) bu ihtimalin doğru çıkmasını muhtemel kılıyor.

OnePlus 5T söylentilere göre 6 inch, 1080×2160 ekrana ve 18:9 en-boy oranına sahip olacak. Geçtiğimiz sene OnePlus 3T’nin piyasaya sürülme tarihinden yola çıkacak olursak akıllı telefonun Kasım ayında tanıtılacağı ve satışa sunulacağı söylenebilir. Ayrıca şunu da eklememiz gerekiyor ki henüz OnePlus tarafından konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil, bu nedenle akıllı telefonu OnePlus 6 gibi bir model ismiyle de görebilmemiz mümkün. Elbette bu isim değişikliği akıllı telefonun sahip olacağı yeni özelliklere de bağlı.