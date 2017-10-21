OnePlus 5T Modelinin Render Görselleri İnternette Paylaşıldı

OnePlus 5T Modelinin Render Görselleri İnternette Paylaşıldı

21 Ekim, 2017 Akıllı Telefonlar 0 yorumlar

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OnePlus 5’in neredeyse tüm stokları tükenmiş durumdayken şirketin CEO’su Carl Pei taleplerin beklediklerinden çok daha fazla olduğunu açıkladı.

OnePlus 5 bu kadar popülerken şirket bir de 5T’yi satışa çıkarmayı hedefliyor. Şirket bu modelle ilgili herhangi bir açıklama yapmazken son günlerde yeni telefon hakkında bilgiler gelmeye başladı.

5T modeli büyük ihtimalle bu sene çıkan bir çok amiral gemisi modeli gibi çerçevesiz bir tasarıma sahip olacak. Telefonun internete sızan render görsellerinde cihazın 18:9 en boy oranına sahip olduğu görülüyor. Cihaz görünüş olarka çok farklı değil. Arka tarafında ise çift kamera yer alıyor.

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