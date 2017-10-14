OnePlus 3 ve OnePlus 3T Modellerine Android 8.0 Beta Versiyonu Geldi!

Ağustos aylarında OnePlus 3 ve OnePlus 3T’ye gelecek son büyük güncellemenin Android 8.0 olacağı duyurulmuştu.

OnePlus Beta programı sayesinde Android 8.0 versiyonu artık iki modele de yüklenebilir durumda. Tabii versiyon beta olduğundan, bir takım sorunlar olacağını ve pek stabilize çalışmayacağını unutmamak gerek.

Beta versiyonunun içerdiği güncellemeler Eylül ayının güncellemelerini de içermekte ve şu şekilde:

Resmin içine resim ekleme özelliği eklendi.

Otomatik doldurma özelliği eklendi.

Akıllı metin seçme seçeneği eklendi.

Yeni hızlı ayarlar tasarımı eklendi.

Güvenlik yaması Eylül ayına güncellendi.

Başlatıcı menüdeki bildirim penceresi yenilendi ve artık çektiğiniz fotoğrafı direkt olarak OnePlus’da bulunan Shot uygulamasına yükleyebilirsiniz.

Güncelleme ile ilgili bilinen sorunlar ise şu şekilde:

Parmak izi okuyucu bazı durumlarda yavaş çalışabilir.

Google Fotoğraflar’a kısayol kullanılamıyor.

NFC ve Bluetooth stabilliği geliştirilmesi gerek.

Performans ve üçüncü parti yazılımı programlarının uyumluluğu düşük olduğundan, çoğu zaman geliştirilmesi amaçlı güncellemeler yapılacak.

Android 8.0 beta versiyonu şuanda 869MB boyutunda. Betayı indirmek isterseniz, buradan siteyi ziyaret edebilir, nasıl yükleneceği konusunda yardım ve bilgi alabilirsiniz.