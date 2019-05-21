Oneplus 7 ve 7 Pro Android Q güncellemesi alıyor

Google I / O 2019’da, OnePlus 7 serisinin Android Q Beta programı için destek alacağı doğrulanmıştı. Şirket, OnePlus 7 ve 7 Pro için ilk Android Q beta sürümünü yayımladı.

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OnePlus 7 ve 7 Pro kullanıcılar artık Android Q Developer Beta 3‘ü telefonlarına indirebilir. Her iki telefonun bağlantıları forumda paylaşıldı . Sabit Android sürümünden geliştirici sürümüne geçmek, telefonun tüm içeriğini sileceğinden, önce verileri yedeklemekte fayda var.

OnePlus’ın bilinen sorunların Ortam Ekranı ile ilgili sorunları, SMS sorunlarını, çalışmayan gezinme hareketlerini, genel kararlılık sorunlarını ve daha fazlasını içerdiğini söylüyor. Uzun lafın kısası, yüklemeyi tercih ederseniz bu güncellemeyle ilgili sorunlar ile karşılaşmanız mümkün.

ABD ile Çin arasında geçen ticaret savaşlarında ilk vurgunu Huawei yemişti. Ancak bu süreçte diğer markaların neler yaşayacağı net değil. Bu sebeple OnePlus’ın güncelleme alması kullanıcılarını rahatlattı.