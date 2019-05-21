ABD, Huawei’ye uyguladığı kısıtlamaları geçici olarak hafifletti

Amerikan Ticaret Bakanlığı, Huawei‘nin dünya çapındaki operasyonlarını etkilememesi için ticari kısıtlamaları 90 günlüğüne askıya aldı. Çinli şirket, geçiş süresi boyunca ABD‘de üretilen bazı ürünleri satın almaya devam edebilecek.

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Sistemlerin çökmemesi için alındı

Amerikan Ticaret Bakanlığının aldığı bu kara ile Huawei, kullanmakta olduğu ağlardan yararlanmaya devam ederken, ürettiği telefonlar için yazılım güncellemelerini sağlayabilecek. Ancak şirket, yeni ürünler çıkarabilemek için Amerikan malzemelerini yine kullanamayacak. Geçtiğimiz hafta açıklanan karar ile Huawei’nin de içinde bulunduğu 70 kadar şirket kara listeye alınmıştı. Tüm bu kararlar ABD ile Çin arasında oluşan ticaret savaşının güçlenmesine yol açıyor.

Ticaret Bakanlığında çalışan Avukat Kevin Wolf’un yaptığı açıklamada, bu askıya alma kararının internet, bilgisayar ve cep telefonu sistemlerinin çökmemesi adına alındığı söyledi. 19 Ağustos’a kadar devam edecek bu sürecin uzatılıp uzatılmayacağı hakkında henüz bir karar alınmış değil.