Oyuncu telefonu pazarında rekabet kızışıyor. ASUS’un ROG Phone serisini bitirme kararı almasının ardından gözler, bu alandaki diğer güçlü oyunculara çevrilmişti. Nubia’nın oyun odaklı markası RedMagic, bu beklentilere şeffaf tasarımlı ve güçlü donanımlı yeni amiral gemisiyle cevap verdi. Peki, tanıtılan yeni RedMagic 11 Air mobil oyunculara neler vadediyor?

RedMagic 11 Air özellikleri ve tasarımı

RedMagic 11 Air, markanın imzası haline gelen şeffaf tasarım anlayışını sürdürüyor. Cihazın arka yüzü, plak kayıtlarından, yarış pistlerinden ve geometrik sanattan ilham alıyor. Tasarımın en dikkat çekici unsurlarından biri ise tabii ki RGB aydınlatmalı aktif soğutma fanı. Bu fan, telefonun sadece estetik görünmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yoğun oyun seanslarında performansı stabil tutmaya yardımcı oluyor.

Telefonun ön yüzünde 6.85 inç boyutunda, 1.5K çözünürlüğe sahip dev bir AMOLED ekran yer alıyor. 144Hz yenileme hızı sunan bu panel, ekran altı 16MP kamera teknolojisi sayesinde “gerçek tam ekran” deneyimi sunuyor. 1.25 mm’lik ultra ince çerçeveler ve yüzde 95.1’lik ekran-gövde oranı, özellikle oyun oynarken sürükleyici bir atmosfer yaratıyor. 2592Hz PWM karartma desteği de göz sağlığını korumaya yardımcı oluyor.

Performans ve soğutma

Bir oyuncu telefonu modelinin kalbi olan işlemci tarafında ise Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 8 Elite yongası bulunuyor. Bu güçlü işlemciye, RedMagic markasının kendi geliştirdiği Redcore R4 oyun çipi eşlik ediyor. LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama standartları ile gelen cihaz, CUBE Sky Engine optimizasyonu sayesinde en zorlu oyunlarda bile yüksek performans vaat ediyor.

Marka, yeni modelinin MediaTek Dimensity 9500’lü rakip cihazlara göre daha kararlı kare hızları sunduğunu iddia ediyor. Oyun deneyimini bir üst seviyeye taşımak için 520Hz dokunma örnekleme hızına sahip profesyonel tetik tuşları da unutulmamış. Soğutma sistemi ise havacılık sınıfı alüminyum braket, grafen bakır folyo ve 4D buhar odası gibi bileşenlerle oldukça iddialı bir yapı sunuyor.

Batarya ve diğer yetenekler

RedMagic 11 Air, 7000 mAh kapasiteli devasa bir bataryadan güç alıyor. Bu batarya, 120W kablolu hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede dolabiliyor. Ayrıca, oyun oynarken şarj etmeyi sağlayan ve bu esnada ısınmayı önleyen bypass şarj teknolojisi de mevcut. Kutusundan REDMAGIC OS 11.0 arayüzü ile çıkan telefon, yapay zeka destekli görüntü arama, anlık çeviri ve hatta oyun sırasında taktik veren bir koç gibi özellikler sunuyor.

Tüm bu donanıma rağmen cihaz, sadece 7.85 mm kalınlığında. Bu değer, onu dahili fana sahip sektördeki en ince akıllı telefon yapıyor.

RedMagic 11 Air fiyatı ve çıkış tarihi

Yeni oyuncu canavarı, ilk olarak Çin pazarında satışa sunuluyor. RedMagic 11 Air için belirlenen başlangıç fiyatı, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyon için 3.699 yuan (yaklaşık 530 dolar) olarak açıklandı. Daha güçlü olan 16 GB RAM ve 512 GB depolamalı modelin fiyatı ise 4.399 yuan (yaklaşık 631 dolar) olarak belirlendi.

Telefon, lansman sırasında Kuantum Siyahı ve Yıldız Tozu Beyazı olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor. Aurora Gümüşü adlı üçüncü bir renk seçeneğinin ise Mart ayında satışa sunulacağı belirtildi.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? RedMagic'in yeni oyuncu telefonu, pazardaki rekabette öne çıkabilir mi?