Yeni yıla dair yükseliş beklentileriyle başlayan Bitcoin ve genel olarak kripto para piyasaları, bu hafta beklenmedik bir jeopolitik gelişmeyle sarsıldı. ABD ile Avrupa Birliği arasında Grönland nedeniyle yaşanan gerilim, piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Peki, bu Grönland krizi Bitcoin fiyatını neden bu kadar derinden etkiledi?

Grönland krizi Bitcoin fiyatını nasıl etkiledi?

Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük düşüşlerin ardından toparlanma işaretleri gösteren Bitcoin fiyatı, son haftalarda 95.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarak yatırımcılara umut vermişti. Bu destekle 100.000 dolar bandına doğru ilerlemesi beklenirken, ABD Başkanı Trump’tan gelen bir hamle tüm dengeleri alt üst etti.

Trump, uzun süredir Avrupa ile devam eden Grönland tartışmaları çerçevesinde, Grönland’ın ABD tarafından satın alınmasına karşı çıkan 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Bu vergi oranının 1 Haziran itibarıyla yüzde 25’e yükseltileceği tehdidi ise piyasalarda daha da büyük bir endişe yarattı. Trump, Grönland konusunda ortak bir karar alınmadığı sürece vergilerin devam edeceğini açıkladı.

Bu açıklamaların ardından gelen yoğun satış baskısıyla birlikte Bitcoin fiyatı, kısa süre içinde 95.000 dolar seviyesinden 91.000 dolara geriledi. Bu keskin düşüş, özellikle kaldıraçlı işlemlerle yükseliş bekleyen yatırımcıları olumsuz etkiledi.

Kripto para piyasası üzerinde yaşanan bu dalgalanma sonucunda yaklaşık 25.000 yatırımcının pozisyonları tasfiye edildi. Bu tasfiyeler sonucunda piyasadan çekilen toplam tutarın ise 875 milyon doları bulduğu belirtiliyor. Bu durum, piyasanın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlar, siyasi gerilimlerin devam etmesi durumunda kripto para piyasasında oynaklığın sürebileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor. Öte yandan, Trump’ın ABD başkanlığına gelmesiyle birlikte tarihi bir boğa piyasası bekleyen bazı Bitcoin yatırımcıları ise bu gelişmeler karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Bu durum, jeopolitik olayların dijital varlıklar üzerindeki etkisinin ne denli güçlü olabileceğini gösteriyor.

