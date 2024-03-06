OnePlus 13 hakkında dolaşan söylentiler ve beklenen değişiklikler, teknoloji dünyasında heyecan yaratmaya başladı. Dün duyulan ultrasonik parmak izi sensörü haberi, OnePlus cihazları için bir ilki işaret ederken, bugün ortaya çıkan bilgilere göre telefonun daha fazla değişiklikle karşılaşması bekleniyor.

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Digital Chat Station gibi güvenilir bir kaynağa göre, OnePlus 13’te “aile tarzı menteşe” kullanılmayacağı iddia ediliyor. Bu, telefonun tasarımında önemli bir değişiklik anlamına gelebilir, çünkü bu özellikle kamera adasının solundaki kavisli panelden kurtulabileceği anlamına geliyor. Bu, OnePlus 10 Pro’dan başlayarak gelişen bir tasarım özelliği ve bazı kullanıcılar mevcut kamera adasını “klozet kapağı” olarak adlandırdılar, bu da OnePlus 13’ün tasarımında önemli bir evrimin işareti olabilir.

Ayrıca, söylentilere göre telefonun prototipi büyük bir 2K ekranla gelecek ve Snapdragon 8 Gen 4 ile güçlendirilmiş periskop kameralı 50 megapiksel birincil kamera bulunacak. Telefonun ayrıca IP sertifikasına sahip olması, geçen yıla göre daha büyük bir bataryaya sahip olması ve tabii ki ultrasonik parmak izi sensörüne sahip olması bekleniyor.

OnePlus 13’ün tasarımında bu tür değişiklikler görmek heyecan verici olsa da, nasıl işleyeceğine dair belirsizlikler de beraberinde getiriyor. Şirketin, belirli bir tasarım diline bağlı kalacağına dair genel bir algı olsa da, son gelen bilgiler bu durumu değiştirebilir. Bu durum, şirketin imajına ve hayranlarının beklentilerine etki edebilir, bu da olumsuz tepkilere neden olabilir. Ancak, yeni modelin yenilikçi özellikleri ve tasarım değişiklikleriyle dikkat çekmesi bekleniyor.