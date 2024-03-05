Nothing, söz verdiği gibi üçüncü akıllı telefonu olan ve büyük heyecan yaratan Nothing Phone (2a) modelini nihayet piyasaya sürdü. Bu yeni telefon, göz alıcı özellikleri ve çarpıcı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Nothing Phone (2a), 1300 nit’e kadar en yüksek parlaklığa sahip olan 6,7 inç FHD+ 120Hz OLED ekranıyla geliyor. Bu etkileyici ekran, kullanıcılara olağanüstü bir görsel deneyim sunuyor. Ayrıca, MediaTek Dimensity 7200 Pro SoC tarafından desteklenen ve 12 GB’a kadar RAM ile 8 GB’a kadar sanal RAM’e sahip olan bu telefon, güçlü bir performans sunmayı vaat ediyor.

Özel olarak tasarlanmış Dimensity 7200 Pro SoC, standart Dimensity 7200’e kıyasla %10’un üzerinde gelişmiş ekran ve modem güç verimliliği sunuyor. Phone (2a), Nothing OS 2.5 işletim sistemi üzerinde Android 14’ü çalıştırıyor. Şirket, kullanıcılara 3 Android işletim sistemi güncellemesi ve 4 yıllık güvenlik yaması desteği vereceğini taahhüt ediyor.

Nothing, telefonun tasarımı hakkında da ilginç detaylar paylaştı. Şirket yetkilileri, “Nothing Phone (2a)’nın üst kısmı, kamera merkez üssünde olacak şekilde tasarlandı ve geri kalan öğeler dairesel bir ızgara sistemi kullanılarak dikkatlice konumlandırıldı” açıklamasında bulundu. Ayrıca, telefonun arka kısmında NFC bobini bulunduğunu ve bunun, kenarları saran 90° açılı yekpare kapakla sektörde bir ilk olduğunu belirtti.

Telefonun arka tasarımı, ünlü tasarımcı Massimo Vignelli’nin New York metro haritasından ilham alınarak şekillendirilmiştir. Diğer modellerde kullanılan cam yerine, bu modelde plastik bir arka kapak tercih edilmiş.

Arka taraftaki glif LED’lerinin konumu da dikkat çekici bir özellik sunuyor. Telefon (1)’de bulunan 12 ayrı glif yerine, Nothing Phone (2a) yalnızca 3 ayrı glif kullanıyor ve 26 adreslenebilir LED aydınlatma bölgesine sahip. Bu LED’ler, kullanıcılara ses seviyesi, zamanlayıcı, Uber ve Zomato gibi uygulamalar ve bildirimler için kolay erişim sağlıyor.

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Kamera özellikleri de göz ardı edilmeyecek kadar önemli. Phone (2a), ana kamera ve ultra geniş kamera için çift 50MP sensöre sahip. Ayrıca, Glyph Arayüzü sayesinde kullanıcılar tam parlaklığa ayarlayabilir ve yakın çekimdeki nesneleri hafif bir ışıkla aydınlatabilirler. Telefonun ön kamerası ise 32MP çözünürlüğe sahip.

Nothing Phone (2a), 5000mAh kapasiteli devasa bir pile sahip. Bu batarya, 20 dakikada %50’ye ve 59 dakikada %100’e kadar şarj olabilen 45W PD şarjı destekliyor. Ancak kablosuz şarj özelliği bulunmuyor. Şirket, telefonun 1.000 şarj döngüsünden sonra bile maksimum kapasitesinin %90’ını koruyabileceğini vurguluyor, bu da 3 yıldan fazla günlük kullanıma denk geliyor.

Nothing Phone (2a) teknik özellikleri