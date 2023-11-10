OnePlus’ın merakla beklenen modeli OnePlus 12R, renderda gösterilen tanıdık tasarımıyla dikkat çekiyor ve telefonun özellikleri de artık gün yüzüne çıktı. PJD110 model numarasına sahip olan bu telefon, Geekbench listesinde görüldü ve içinde Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 16 GB RAM ve Android 13 bulundurduğu ortaya çıktı.

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Geekbench 6’da elde edilen sonuçlara göre, tek çekirdek puanı 1723, çoklu çekirdek puanı ise 5164. OnePlus, telefon için BOE’den 1.5K çözünürlüklü “X1 (Oriental) Ekranı” onayladı. Önceki söylentilere göre, cihaz 6,7 inçlik 1,5 120Hz düz AMOLED ekrana, 50MP ana kameraya, OIS’li üçlü arka kameraya (Sony IMX890 sensör), 8MP ultra geniş açılı kameraya ve 32MP telefoto kameraya (IMX709 sensör) sahip olacak.

Ayrıca, 2x optik zoom ve büyük bir 5500mAh pil de bekleniyor. Önceki model OnePlus 11R’de ise 5000mAh pil bulunmakla birlikte, iddialara göre telefonun hala 100W SUPERVOOC şarjını destekleyeceği belirtiliyor.

Renderler, uyarı kaydırıcısının korunacağını ve telefonun metal bir çerçeveye sahip olacağını gösteriyor. OnePlus 12R’nin, Ocak 2024’te Çin’de OnePlus Ace 3 adıyla OnePlus 12 ile birlikte piyasaya sürüleceği ve kısa bir süre sonra diğer pazarlara da, önceki modeller OnePlus Ace 2 / OnePlus 11R gibi, genişleyeceği söyleniyor.