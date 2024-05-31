Akıllı telefonlar güncellendikçe hayatına devam eden cihazlar. Amiral gemisi akıllı telefonlar kanadında ise birçok marka amiral gemileri için uzun güncelleme destekleri sunuyor. OnePlus da bu markalardan birisi. Geldiğimiz noktada bugün ise OnePlus 12R Mayıs güncellemesini aldı. Detaylara bakalım.

OnePlus 12R Mayıs güncellemesi neler sunuyor?

OnePlus 12R Mayıs güncellemesi yayınlandı. OnePlus 12R Mayıs güncellemesi OxygenOS 14.0.0.800 ile birlikte geliyor. İlerleyen zamanlarda OnePlus 12R Mayıs güncellemesi tüm bölgelere gelecektir. Güncelleme günlüğü ise şu şekilde:

Sistem

Sistem güvenliğini artırmak için Mayıs 2024 Android güvenlik düzeltme ekini entegre eder.

Sistem kararlılığını artırır.

Pil ömrünü uzatmak için güç tüketimini optimize eder.

Hoparlörden ve Bluetooth kulaklıktan gelen ses seviyesinin düşük olabileceği sorunu giderir.

Bir uygulamayı kapattıktan sonra Ana ekran duvar kağıdının titremesine neden olabilecek bir sorunu giderir.

Ana ekrandaki bir uygulama simgesinin, uygulamayı kapattıktan sonra olması gereken yerden biraz hareket etmesine neden olan görüntüleme sorununu düzeltir.

OnePlus 12R neler sunuyor?

OnePlus 12R karşımıza 1264×2780 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.78 inç büyüklükte 450 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120 hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

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OnePlus 12R kaputun altında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5500 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında OnePlus 12R, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. OIS destekli ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.