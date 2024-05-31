Cuma Raporu #313 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Adventure İstanbul’a göz atmak isteyenler için; https://www.youtube.com/@MakeLifeARide
Cuma Raporu #313 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, Gündem ve diğer mevzular
29:08 OnePlus 12 Serisi sonunda satışa
35:08 REDMAGIC Türkiye’de
44:15 Togg ile THY anlaştı!
50:02 Ulaştırma ve Altyapı Bakanından Önemli Açıklamalar
1:01:45 Xiaomi 14 Civi geliyor
1:04:37 MCdodo en çok satan mobil aksesuarları açıkladı
1:06:55 Google Pixel Telefonların Sonu mu geliyor
1:12:52 Katlanabilir telefonlarda yeni zirve; HUAWEI
1:22:32 Marmaris’te yaşananlar
#CumaRaporu #CumaRaporu313 #HWP