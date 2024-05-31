Cuma Raporu #313 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #313 zaman çizelgesi

00:00 Giriş, Gündem ve diğer mevzular

29:08 OnePlus 12 Serisi sonunda satışa

35:08 REDMAGIC Türkiye’de

44:15 Togg ile THY anlaştı!

50:02 Ulaştırma ve Altyapı Bakanından Önemli Açıklamalar

1:01:45 Xiaomi 14 Civi geliyor

1:04:37 MCdodo en çok satan mobil aksesuarları açıkladı

1:06:55 Google Pixel Telefonların Sonu mu geliyor

1:12:52 Katlanabilir telefonlarda yeni zirve; HUAWEI

1:22:32 Marmaris’te yaşananlar

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