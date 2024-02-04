Teknoloji devi OnePlus, Çin pazarında bulunan OnePlus 12 ve OnePlus 11 modelleri için önemli yazılım güncellemelerini kullanıcılarına sundu. Yapılan güncellemeler, her iki cihaza da yapay zeka destekli yeni özellikler getiriyor. OnePlus 12 yapay zeka güncellemesi ile Galaxy S24 serisindeki Galaxy AI özelliklerine rakip olabilir.

OnePlus, OnePlus 12 ve OnePlus 11 için Yapay Zeka Odaklı Yeni Yazılım Güncellemelerini Yayınladı

OnePlus 11 için yayınlanan güncelleme PHB110_14.0.0.403(CN01) yazılım sürümünü içerirken, OnePlus 12 için sunulan güncelleme ise PJD110_14.0.0.405(CN01) yazılım sürümünü getiriyor. Her iki güncelleme de Çin’de satılan ColorOS yüklü cihazlar için AI Summariser, AIGC Remover ve Article Summaries gibi özelliklerin yanı sıra Breeno Touch için iyileştirmeleri içeriyor.

Bu özellikler kısaca, Galaxy S24 serisinde gördüğümüz Galaxy AI özelliklerine benziyor. Article Summariser özelliği, uzun bir metni kısaca özetlemeye yararken, AIGC Remover özelliği sayesınde fotoğraflardan istenmeyen ögeler silinebiliyor. Bununla birlikte, AI Summariser özelliği sayesınde kaydedilen telefon görüşmelerindeki kilit noktalar özetlenebiliyor. Breeno Touch ise ekrandaki içeriği algılayarak size ilgili servisleri önerebiliyor.

Güncellemeler aynı zamanda OnePlus 11 ve 12 kullanıcılarına “Cihaz hareketi ve yönlendirme” izni gibi yeni özellikler de sunuyor. Artık kullanıcılar, ekranı uyandırmadan parmak izi tarayıcısı ile telefonlarının kilidini açabilecekler. Ayrıca, QQ Music’in Her Zaman Açık Ekranda kontrol edilmesine ve ekran kayıt göstergesinin durum çubuğunda veya kayan bir pencerede görüntülenmesi seçeneğine de erişebilecekler.

OnePlus 12 için yayınlanan güncelleme, cihazın Bluetooth, NFC ve WLAN ağ kararlılığını ve uyumluluğunu artırırken, metro benzeri yerlerdeki ağ sinyali sorunlarını da gideriyor. OnePlus 12 güncellemesi sayesinde, yeni canavarın lansmandaki tüm eksiklikleri de giderilmiş oldu.

OnePlus kullanıcıları, eğer Çin’de yaşıyorlarsa ve OnePlus 11 veya 12’nin güncellemesini almadılarsa, telefonun Ayarlar menüsüne giderek manuel olarak güncellemeyi kontrol edebilirler. Diğer bölgelerde ise yeni güncellemenin yakında yayınlanması bekleniyor.

Güncellemenin değişiklik günlüğüne ulaşmak isterseniz aşağıdaki görselleri inceleyebilirsiniz:

Bu güncellemeler, OnePlus kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak ve cihazlarının performansını artırmak için yapılmış durumda. OnePlus, kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak sürekli olarak yazılımını güncelleyerek ve iyileştirerek, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni ColorOS güncellemesi nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!