OPPO ve Hasselblad, 2024’teki HyperTone Kamera Sistemleri’nin bir sonraki versiyonunu geliştirmek için işbirliği yapacaklarını duyurmuşlardı. Bu önemli adım, üç yıllık ortaklıklarının bir kilometre taşı olarak, Paris Photo 2023 etkinliğinde, Find X5 serisi ile birlikte kamuoyuna duyuruldu.

HyperTone neler sunuyor?

Gelecek Find serisi amiral gemileri, kullanıcılara her türlü senaryoda olağanüstü fotoğrafçılık deneyimleri sunan yenilikçi HyperTone Kamera Sistemleri ile donatılacak. OPPO, teknik hassasiyeti kullanıcı estetiğiyle uyumlu hale getirmek amacıyla Fotoğraf Estetiği Özellik Kantifikasyon Laboratuvarı’nı tanıtıyor. Bu laboratuvar, fotoğraf teknisyenlerinin %10’u, profesyonel fotoğrafçıların %50’si ve renk uzmanlarının %40’ını içererek benzersiz bir yaklaşıma odaklanmış durumda.

Ayrıca, OPPO, özellik dökümü, çözüm planlaması ve titiz ayarlamalar ile bilgisayarlı fotoğrafçılıkta çığır açan bir sistemin öncüsü olarak öne çıkıyor. HyperTone Kamera Sistemi, HyperTone Tüm Ana Kamera Sistemi, Görüntü Motoru ve ProXDR Ekran’dan oluşmaktadır.

Bu kapsamlı sistem, Find serisi ile sınırlı kalmayacak; gelecekte çeşitli OPPO ürün serilerini de kapsayacak şekilde genişleyecek. HyperTone Kamera Sistemi, amiral gemisi cihazlarda tutarlı bir estetik ve olağanüstü görüntü kalitesi vaat ediyor.

Tüm Ana Kamera Sistemi, gece veya gündüz her odak uzaklığı için yüksek kaliteli görüntüleme sağlayan endüstrinin ilk Tüm Ana Kamera Sistemi olarak öne çıkıyor. HyperTone Görüntü Motoru, %400 daha fazla bilgi işleme gücü gerektiren ancak daha temiz ve net ayrıntılar sunan Ekstra HD Algoritmasını kullanarak dijital bozulmaları azaltır ve netliği artırır.

ProXDR Ekran, parlaklığı hassas bir şekilde kaydederek ekranda sekiz kata kadar daha fazla dinamik aralığın kilidini açar ve daha gerçekçi bir fotoğraf görüntüleme deneyimi sunar. Hasselblad Portre Modu, HyperTone Engine ile entegre olarak sektör lideri portre fotoğrafçılığı efektleri sunar. Hassas ton değişiklikleri, optimize edilmiş cilt tonu renkleri ve Bokeh Parlaması Portresi ile kullanıcılar, doğru cilt tonlarına ve sinematik bokeh efektlerine sahip üç boyutlu bir portre elde edebilir.

OPPO, 26. Paris Fotoğraf etkinliğine katılan tek akıllı telefon markası oldu ve birinci sınıf fotoğrafçıların çalışmalarını, aynı zamanda OPPO Imagine IF Fotoğrafçılık Ödülleri 2023 kazananlarının eserlerini de sergiledi. Bu varlık, kültürler arası iletişimi teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda mobil görüntülemede küresel bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

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Ünlü fotoğrafçılar Tina Signesdottir Hult, Wang Jianjun, Yin Chao ve OPPO, IF Photography Awards 2023 kazananı Ahei Huan’ın festivale katılarak, Paris Photo’da OPPO telefonları kullanılarak çekilen çalışmalarının ilk gösterimine tanıklık etmenin hayalini kuruyorlar.