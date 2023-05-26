Son gelen bilgilere göre, OnePlus meraklıları OnePlus 12 için gözlerini dört açmış durumda. OnePlus 11 bu yılın başlarında piyasaya sürüldü ve kullanıcılar üzerinde büyük etki yarattı. Ancak OnePlus 12’nin daha da yenilikçi özellikler sunacağına dair söylentiler dolaşmaya başladı. Yapılan sızıntılara göre, OnePlus 12 şu anda geliştirme aşamasında ve Çin’de Aralık ayına kadar piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ne yazık ki, küresel pazardaki kullanıcılar için uluslararası sürümün birkaç hafta veya aylık bir gecikme yaşaması muhtemel görünüyor.

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Henüz geliştirme aşamasında olmasına rağmen, OnePlus 12 etkileyici bir teknoloji parçası olacak şekilde şekilleniyor. Telefon, güçlü bir Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine (SM8650) sahip olacak ve yüksek performans ve sorunsuz çoklu görev imkanı sunacak. Ayrıca, kullanıcılar 6,7 inçlik QHD OLED ekranın sunduğu 120 Hz yenileme hızıyla etkileyici bir görsel deneyimin tadını çıkarabilecekler.

Pil ömrü her zaman akıllı telefon kullanıcıları için önemli bir konu oldu. Ancak OnePlus, OnePlus 12 ile bu sorunu hafifletmeyi hedefliyor. Telefon, 100W kablolu hızlı şarjı destekleyerek şarj süresini en aza indirecek.

Fotoğraf meraklıları için, OnePlus 12’nin üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı söyleniyor. Ana kamera 50MP çözünürlüğe sahip olacak ve son teknoloji Sony IMX890 sensörünü kullanacak. Ayrıca, 50MP ultra geniş açılı lens ve 64 MP periskop yakınlaştırma kamerası da bulunacak, bu da kullanıcılara uzaktan detaylı çekim yapma imkanı sağlayacak.

OnePlus 12 hala geliştirme aşamasında olsa da, sızan bilgiler dünya genelindeki akıllı telefon tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bu, OnePlus 12 ile ilgili ilk sızıntı değil. Daha önce başka sızıntılarda periskop kamera spekülasyonları yapılmıştı. Çıkış tarihi yaklaştıkça, OnePlus’ın dünya çapındaki tüketicilere nasıl yeni özellikler sunacağı merakla bekleniyor.