Nothing, akıllı telefon dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor. Şirketin kurucu ortağı Carl Pei, yakında piyasaya sürülecek olan Nothing Phone (2) hakkında konuştu ve bu kez telefonun ABD’ye geleceğini açıkladı. Pei, akıllı telefon sektörünün zorluğuna değinerek, Nothing’in özel, farklı ve eğlenceli ürünlerle sektöre heyecan duygusunu geri getirmeyi amaçladığını belirtti.

Phone (1) ile akıllı telefon pazarına başarılı bir giriş yapan Nothing, özellikle genç kullanıcılar arasında yeni bir alternatif olarak kabul gördü. İlk telefon, 750.000’e yakın satış rakamıyla iyi bir başlangıç yaptı. Pei, Apple’ın Android’in önüne geçtiğini ve genç nesil için heyecan verici bir alternatif olmadığını düşünüyor.

Nothing Phone (2), Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciye sahip olacak ve kullanıcı deneyimine öncelik vererek, teknik özellikler yarışında birinci olmayı hedeflemiyor. Telefon, 4,700mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek, bu da iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’ten daha büyük bir kapasiteye sahip olacak.

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Pei, şeffaf tasarımın Nothing için devam edeceğini ima etti ve ABD pazarının yeni telefon için önemli olduğunu belirtti. Phone (2) için ABD’nin, Apple’ın hâkimiyetindeki bir pazar olduğundan ve alternatif arayan insanlar için gerçek bir seçenek sunmayan bir fırsat sunduğunu düşünüyor.

Nothing Phone (2), Temmuz ayında küresel olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor ve ABD’nin de diğer ülkeler gibi en kısa sürede sahip olacağı söyleniyor. Bu yeni telefon, şeffaf tasarımı, geliştirilmiş performansı ve büyük bataryasıyla akıllı telefon pazarında heyecan yaratmaya devam edecek gibi görünüyor. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.