OnePlus 12, OnePlus 11’in amiral gemisi akıllı telefonunun beklenen halefi olarak gelecek yılın başlarında tanıtılacak. @OnLeaks olarak bilinen Steve Hemmerstoffer’ın paylaştığı yüksek kaliteli görüntüler sayesinde, cihazın tasarımına göz atma imkanımız oldu. OnePlus 12, selefinin tasarım dilini sürdürerek, parlak siyah rengi ve ikonik OnePlus kumtaşı kaplamasıyla şık bir görünüme sahip. Özellikle kamera düzenlemesinde OPPO Reno 10 Pro+’dan ilham alarak, OnePlus periskopik bir telefoto lens kurulumunu tercih etti ve bu konuda bazı değişiklikler yaptı.

Kamera modülünde belirgin bir siyah şerit ve Hasselblad logosu bulunuyor. Kamera modülü, yan çerçeveyle sorunsuz bir şekilde birleşiyor ve kamera halkasının altındaki krom vurgulu paslanmaz çelik çıkıntıyla tamamlanıyor. Periskopik lenslerin yatay olarak istiflenmesi için LED flaş, kamera adasının sol üst köşesine taşınmış durumda.

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OnePlus 12’nin ön yüzü, selefine kıyasla daha ince çerçevelere sahip ve selfie kamerası merkeze taşınmış durumda, bu da cihazın görsel çekiciliğini artırıyor ve delikli bir tasarımı benimsenmiş.

Söylentilere göre OnePlus 12, ince çerçeveli kavisli 2K ekran ve etkileyici 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Ayrıca, 5.000 mAh piliyle 150W kablolu şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyen üstün şarj özellikleri sunması bekleniyor.

Cihazın altında, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle güçlendirilmiş ve Adreno 750 GPU ile yüksek performans sağlayacağı tahmin ediliyor. Kamera kurulumunun 50MP IMX9 serisi ana kamera sensörü, 50MP geniş açılı lens ve 64MP Omnivision OV64B periskop lens içereceği söyleniyor.

Lansmana yaklaştıkça, OnePlus 12 hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor ve bu da bize cihazın özellikleri ve özellikleri hakkında daha kapsamlı bir genel bakış sunacak.