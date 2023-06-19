Yeni sızdırılan raporlara göre, OnePlus‘ın 2023’ün ikinci yarısında iki amiral gemisi telefonu piyasaya süreceğini ortaya çıktı. Bu cihazların OnePlus Ace Pro ve OnePlus 12 olduğu söylenirken, yakın tarihli bir Weibo’da, ipucu veren Digital Chat Station, her iki akıllı telefonun ekran tasarımını ve çözünürlüğünü ortaya çıkardı.

OnePlus 12 nasıl olacak?

OnePlus 12 5G amiral gemisi telefonun sadece Snapdragon 8 Gen 3 çipinin lansmanını yapması bekleniyor. SD8G3’ün Ekim ayında piyasaya sürülmesi muhtemel olduğundan, OnePlus 12 5G’nin Kasım sonu veya Aralık ayında resmiyet kazanması muhtemel.

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Hatırlanacağı üzere OnePlus 11 5G, sol üst köşesinde bir kamera oyuğu bulunan kavisli kenarlı bir ekrana sahipti. Yeni sızıntıya göre, Samsung Display Corporation’dan tedarik edilecek olan OnePlus 12’nin OLED ekranı, kavisli kenarların yanı sıra merkezi olarak konumlandırılmış bir delik deliğine sahip olacak. Quad HD+ çözünürlüğü ve muhtemelen 120Hz yenileme hızını destekleyecek.

OnePlus Ace 2 Pro

Söylentiler OnePlus Ace 2 Pro’nun Temmuz ayında Çin’de piyasaya çıkacağını ortaya koydu. Bu ayın bir noktasında piyasaya sürülmesi beklenen tamamen yeni Snapdragon 8 Plus Gen 2 yonga seti ile donatılacağı söyleniyor. Yeni sızıntı, OnePlus Ace 2 Pro’nun ortalanmış bir delikli kavisli kenarlı bir ekrana sahip olacağını belirtiyor. Çin merkezli BOE ekran üreticisi tarafından tedarik edilecek OLED panel 1.5K çözünürlük sunacak.

Daha önce, bir duyumcu OnePlus Ace 2 Pro’nun OPPO Reno 10 Pro+’da bulunan ekranın aynısına sahip olacağını iddia etmişti. Dolayısıyla, Ace 2 Pro’nun 1240 x 2772 piksel çözünürlük, 20:9 en boy oranı, 120Hz yenileme hızı, 1.400 nit’e kadar parlaklık ve yüksek frekanslı karartma sunan 6,74 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor.