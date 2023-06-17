HUAWEI Mate X3 incelemesiyle karşınızdayız. HUAWEI’nin şimdiye kadar ürettiği en iyi telefon olan HUAWEI P60 Pro ile beraber en iyi katlanabilir telefon modeli HUAWEI Mate X3’ün artı ve eksi yönleriyle tüm detaylarını Aydoğan aktarıyor.

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Not: bu videoda bahsi geçen HUAWEI Mate X3 modeli, inceleme örneği olarak HUAWEI Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.

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HUAWEI Mate X3 Detaylı İncelemesi

İlk olarak yeni canavarın erkan özelliklerine değinelim. Çinli BOE firmasının ürettiği panel, Ultra İnce Cam (UTG) teknolojisi ile beraber çizilmelere ve kırılmalara karşı ultra dayanıklı. Telefonun iç ekranı 7,85 inç boyutuyla eski model Mate X2’den 0,15 inç küçük olurken, 6,45 inçlik dış ekran selefi ile aynı boyutta. Öte yandan, söz konusu panellerin hepsi 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunabiliyor.

Bugün tanıtılan katlanabilir cihaz ayrıca kamera tarafında da oldukça iddialı. Mate X3, arka panelinde üçlü bir kamera kurulumu taşıyor. Bu kurulumda, 50 MP Sony IMX766 ana kamera, IMX688 ultra geniş açılı sensör, ve IMX351 periskop telefoto lens yer alıyor.

Gelelim bizleri oldukça heyecanlandıran performans tarafında. İlk olarak yeni cihaz gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisine borçlu. Bununla beraber, 12 GB RAM‘li katlanabilir telefon, 512 GB dahili hafıza seçeneklerine de sahip. Lansmanda bahsedilen ve sınırlı sayıda çıkacağı söylenen Şirketin uzun süredir maruz kaldığı ambargolar sebebiyle 4G bağlantısı ile yetinen telefon, uydu bağlantısı desteği ile birçok yerde arama yapabilecek.

Son olarak, yazılım boyutunda Android tabanlı EMUI 13.1 ile çalışan cihaz, 66 Watt şarj hızı destekli 4.800 mAh değerinde bir bataryadan besleniyor. Kablosuz şarj ve tersine şarj desteği de cihazda mevcut.

İnceleme HUAWEI Mate X3 9 Puan HUAWEI Mate X3 modeli, katlanabilir telefonlar arasında sınırları zorlayan ve tüm eksiklerin ortadan kaldırılmış bir sürümü olmuş. ARTILARI İnce ve Hafif Tasarım

İnce ve Hafif Tasarım Katlanabilir Telefonlar Arasındaki En İyi Kamera

Katlanabilir Telefonlar Arasındaki En İyi Kamera Dayanıklı Yüzey

Dayanıklı Yüzey IPX8 EKSİLERİ Google Sorunu

Google Sorunu Bazı Uygulamaların Ekran Geçişleri Sorunu Editörün Kararı Tasarım 0

Performans 0

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