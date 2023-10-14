OnePlus’ın merakla beklenen yeni akıllı telefonu OnePlus 12, teknik özellikleri ve tasarımıyla gündemde. Son sızıntılara göre, OnePlus 12, OPPO Find X6 Pro ile aynı BOE ekranını kullanabilir ve bu değişiklik fiyatına yansıyabilir. OnePlus 12 gerçek bir amiral gemisi olmak için fiyatı feda edebilir!

OnePlus 12 Büyükler Liginde Oynamak İçin Fiyattan Fedakarlık Yapacak!

Yogesh Brar adlı sızıntı kaynağı, OnePlus 12’nin OPPO Find X6 Pro ile aynı ekranı paylaşacağını iddia etti. Bu tercihin, daha büyük bir pil kapasitesi ve geliştirilmiş kameralarla birleşerek OnePlus 12’nin fiyatında bir artışa neden olabileceği belirtiliyor.

Ancak BOE ekranlarının OnePlus’a şimdiye kadar yeşil çizgi sorunu yaşatmadığını belirten Brar, Samsung Display ve Çinli ekran üreticisi Tianma’nın ekranlarında “çok fazla” yeşil çizgi sorunu olduğunu da ekliyor. Bu nedenle OnePlus 12, sorunsuz bir ekran deneyimi sunmayı hedefleyen kullanıcılar için dikkate değer bir seçenek olabilir.

OnePlus 11’in piyasaya sürüldüğü fiyatı 699 dolar olarak belirlenmişti. Dolayısıyla OnePlus 12 için yapılacak fiyat artışının ne kadar olacağı büyük bir merak konusu. OnePlus hayranları, daha yüksek fiyat etiketi karşılığında sunulan yeni özellikler ve iyileştirmelerle ilgili detayları heyecanla beklemeye devam ediyor. OnePlus 12’nin piyasaya sürülme tarihi ve fiyatı hakkında resmi açıklamaların ise yakın zamanda gelmesi bekleniyor.

OnePlus 12, iddia edilen güçlü özellikleriyle de dikkat çekiyor. Daha iyi ısı yönetimi, Hasselblad işbirliğiyle geliştirilen kamera yetenekleri gibi noktalarda öne çıkan bir model olduğu belirtiliyor. Her iki telefonun da farklı arka tasarım detaylarına sahip olacağı da ifade ediliyor.

OnePlus 12’nin 2K çözünürlüğe sahip kavisli AMOLED ekranı ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile geleceği tahmin ediliyor. 24GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 1TB’a kadar UFS 4.0 depolama alanı da öne çıkan özellikler arasında yer alıyor. Telefon ayrıca 5.400mAh batarya, ultra hızlı şarj seçenekleri ve güçlü kamera yetenekleri ile dikkat çekecek. Bu akıllı telefonun yıl sonuna doğru piyasaya sürüleceği söyleniyor.

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