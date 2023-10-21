Teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratan bir gelişme yaşandı. Çin merkezli akıllı telefon üreticileri OnePlus ve Oppo, tanınmış bir ekran üreticisi olan BOE ile işbirliği yaptıklarını resmen duyurdu. İki şirket, 24 Ekim tarihinde Çin’in Chongqing kentinde gerçekleştirilecek olan bir basın toplantısıyla bu işbirliğinin detaylarını ve gelecekteki cihazlara etkilerini açıklayacaklar. OnePlus 12’nin bu işbirliğinden doğacak ilk ekranı kullanacağı ve bu ekranın parlaklığının 3000 nit seviyesine çıkacağı iddia ediliyor! OnePlus 12 ekran parlaklığı ile rakiplerini toprağa gömecek!

OnePlus 12 Ekran Parlaklığı ile Rakiplerini Ezecek!

Dijital Chat Station adlı güvenilir sızıntı kaynağının son Weibo gönderisine göre, OnePlus’un yaklaşan amiral gemisi OnePlus 12, oldukça etkileyici özelliklere sahip özel bir BOE ekranı kullanacak. Bu ekran, 3000 nit gibi çarpıcı bir tepe parlaklığına ve 2K çözünürlüğe sahip olacak.

Ayrıca bu özel ekranın, Samsung’un AMOLED panellerine kıyasla renk doğruluğu, parlaklık ve göz koruması gibi çeşitli alanlarda daha iyi bir deneyim sunacağı iddia ediliyor. İşbirliği aynı zamanda Oppo Find X7 serisinin de aynı yüksek kaliteli ekrana sahip olabileceğini gösteriyor.

Gelecekteki OnePlus modelleri de bu işbirliğinden faydalanacak gibi görünüyor. Özellikle, Ace serisi olarak adlandırılması muhtemel modellerin, 3000 nit’in üzerinde bir tepe parlaklığa ve 1.5K ekran çözünürlüğüne sahip olacağı belirtiliyor. Bu ekranlar, mevcut karartma teknolojisi ve 2160Hz PWM ekran karatma ile birlikte gelecekler.

OnePlus 12’nin diğer özellikleri hakkında da bazı detaylar mevcut. Cihazın 3168 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip büyük ve kavisli bir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Bu ekranın 1Hz ile 120Hz arasında değişen adaptif yenileme hızına sahip olduğu tahmin ediliyor.

Ayrıca, tepe seviye OnePlus 12 varyantının 24 GB LPDDR5x RAM ve 1TB UFS 4.0 depolama sunması bekleniyor. Cihaz ayrıca Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ve etkileyici bir 5.400mAh pil ile gelerek kullanıcılara yüksek performans vaat ediyor.

Kamera açısından OnePlus 12, 50 megapiksel birincil kamera, ultra geniş açılı kamera ve periskop telefoto lens gibi güçlü seçeneklere sahip olacak. Bu, fotoğrafçılık açısından cihazın önemli bir oyuncu olacağının göstergesi. OnePlus 12’nin siyah, beyaz ve yeşil gibi farklı renk seçenekleri sunması bekleniyor.

Yogesh Brar adlı sızıntı kaynağı, OnePlus 12’nin OPPO Find X6 Pro ile aynı ekranı paylaşacağını iddia etti. Bu tercihin, daha büyük bir pil kapasitesi ve geliştirilmiş kameralarla birleşerek OnePlus 12’nin fiyatında bir artışa neden olabileceği belirtiliyor.

Ancak BOE ekranlarının OnePlus’a şimdiye kadar yeşil çizgi sorunu yaşatmadığını belirten Brar, Samsung Display ve Çinli ekran üreticisi Tianma’nın ekranlarında “çok fazla” yeşil çizgi sorunu olduğunu da ekliyor. Bu nedenle OnePlus 12, sorunsuz bir ekran deneyimi sunmayı hedefleyen kullanıcılar için dikkate değer bir seçenek olabilir.

OnePlus 11’in piyasaya sürüldüğü fiyatı 699 dolar olarak belirlenmişti. Dolayısıyla OnePlus 12 için yapılacak fiyat artışının ne kadar olacağı büyük bir merak konusu. OnePlus hayranları, daha yüksek fiyat etiketi karşılığında sunulan yeni özellikler ve iyileştirmelerle ilgili detayları heyecanla beklemeye devam ediyor. OnePlus 12’nin piyasaya sürülme tarihi ve fiyatı hakkında resmi açıklamaların ise yakın zamanda gelmesi bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus 12 ekran parlaklığı yeterli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!