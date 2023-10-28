OnePlus, katlanabilir telefonu OnePlus Open’ı piyasaya sürdükten sonra geleneksel akıllı telefon tasarımına sahip amiral gemisi OnePlus 12 için kolları sıvadı. Şirket, bu yeni telefonun “Oriental Screen” adı verilen özel bir ekranla geleceğini ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemci tarafından destekleneceğini doğruladı. Hakkındaki sızıntılar durmayan cihaz, OnePlus 12 AnTuTu testinde de boy gösterdi. İşte canavarın gücü.

İçindekiler OnePlus 12 AnTuTu Performans Testinde Harikalar Yarattı

OnePlus 12 AnTuTu Performans Testinde Harikalar Yarattı

OnePlus 12, AnTuTu kıyaslama platformunda “PJD110” model numarasıyla listelendi ve toplam 2.110.808 puan aldı. Bu oldukça etkileyici bir sonuç. Cihazın CPU testinde onaylanmış Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 495.780 puan alırken, GPU testinde 914.151 puan elde etti. Bellek ve kullanıcı deneyimi (UX) testlerinde sırasıyla 362.402 ve 338.475 puan aldı.

OnePlus 12’nin burada Snapdragon 8 Gen 3’lü en güçlü cihazlardan biri olduğunu söylemek mümkün. Zaten AnTuTu testinde 2 milyon barajını geçmek önemli bir başarı iken, OnePlus 12 daha bile ileriye gitmiş. Henüz elimizde Snapdragon 8 Gen 3’lü cihazlar olmasa bile, şimdiden Qualcomm’un harika bir işe imza attığını söyleyebiliriz. OnePlus 12 AnTuTu testinde bu başarıyı kanıtlıyor.

OnePlus 12, çarpıcı bir ekran ile geliyor. 6,82 inç boyutundaki bu OLED panel, 3168 x 1440 piksel 2K çözünürlük sunarken, 1Hz-120Hz arasında uyarlanabilir yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Bu özellik, hem yüksek kaliteli görüntüler hem de pil tasarrufu sağlayacak.

OnePlus, Oriental Ekranının dünyanın en iyi 2K ekranlarından biri olduğunu iddia ediyor ve DisplayMate adlı ekran test laboratuvarında bu ekranın en iyi puan olan A+ derecesine ulaştığını onaylıyor. Ekran, HDR desteği sunarken, gelişmiş renk doğruluğu vaat ediyor.

Bu teknoloji, renkleri 0,35 JNCD değeri ile son derece doğru bir şekilde görüntülemesi anlamına geliyor. Ayrıca, daha az güç tüketirken, 2600 nit‘i aşan tepe parlaklığı ile dış mekanda mükemmel görünürlük sunuyor.

Ekran ayrıca yüzde 93,7’lik eşit bir parlaklık sunuyor. Bu, ekranın herhangi bir bölümünden diğerine parlaklıkta minimal değişiklik olduğu anlamına geliyor ve böylece ekran üzerinde önemli sıcak noktalar veya karanlık bölgeler olmadan tutarlı ve dengeli bir görsel deneyim sunuluyor.

Bununla birlikte yeni canavarın tasarımı Weibo üzerinden sızdırılmış durumda. OnePlus’ın bir sonraki amiral gemisinde en çok dikkat çeken tasarım değişikliklerinden biri, nokta çentiğin ekranın sol üst köşesinden ekranın ortasına taşınması olacak. OnePlus 8‘den beri hayatımızda olan bu tasarım, sonunda diğer firmalardaki çentik konumlandırmasına benzeyecek gibi duruyor.

Sızdırılan görsellerden pek bir şey anlamak mümkün olmasa da, ekranda OnePlus’ın sloganı “Never Settle” yazısını görmek mümkün. Görsellerde bile oldukça canlı görünen bu ekranın ince çerçevelere ve kavisli bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Çerçeveler eşit görünse de, alttaki çene kısmı yan çerçevelere kıyasla biraz daha kalın duruyor. Bunun kavisli ekran ve görselin açısı nedeniyle böyle görünüyor olması da muhtemel.

Ön kamera 32 megapiksel iken, arka panelde 50 megapiksel Sony IMX966, OIS ana kamera + 48 megapiksel ultra geniş açı kamerası + 65 megapiksel periskop kameradan oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak. Cihaz, Android 14 tabanlı OxygenOS 14 ile çalışacak.

OnePlus 12, ayrıca kullanıcılarına bir dizi ek özellik sunacak, bu da kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirecek. Telefonun farklı renk seçenekleri ile sunulması bekleniyor, bu da kullanıcılara kişiselleştirme olanağı sunacak.

OnePlus 12 AnTuTu testinde güçlü donanım özellikleriyle herkesi şaşırtırken, etkileyici ekran kalitesi ve gelişmiş teknolojileri ile dikkat çekiyor. OnePlus’un bu yeni amiral gemisi, teknoloji meraklıları ve akıllı telefon kullanıcıları için heyecan verici bir seçenek olacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OnePlus 12 AnTuTu skorunu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!