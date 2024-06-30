OnePlus, OnePlus 12 akıllı telefonlarına Android 15 için ikinci beta güncellemesini sunmaya başladı. Güncelleme, hala erken geliştirme aşamalarında olduğu için şirket, bunun “geliştiriciler ve diğer ileri düzey kullanıcılar için en uygun” olduğunu belirtiyor. Eğer yazılım geliştirme konusunda çok az deneyiminiz varsa veya hiç deneyiminiz yoksa ve cihazınızı günlük olarak kullanıyorsanız, OnePlus 12 Android 15 Beta 2 güncellemesini indirmeniz önerilmiyor.

İçindekiler OnePlus 12 Android 15 Beta 2 güncellemesini aldı

OnePlus 12 Android 15 Beta 2 güncellemesini aldı

OnePlus forumunda yapılan resmi duyuruya göre, OnePlus 12 Android 15 Beta 2 güncellemesi sistem kararlılığı ve performans iyileştirmelerine odaklanıyor. Ayrıca, ekran görüntüsü önizlemeleri sırasında Otomatik Pikselleme işlevinin çalışmamasına neden olan bir sorunu da düzeltiyor. OnePlus Open cihazları, özellikle bölünmüş ekran modunda karşılaşılan sorunlara yönelik bir düzeltme alıyor.

OnePlus, güncellemenin hala beta aşamasında olduğunu ve bazı sorunlarla birlikte geldiğini hatırlatıyor. OnePlus 12 kullanıcıları, Duvar Kağıtları ve Stil ayarlarında müzik çalarken, Hava Hareketlerini kullanırken, kamera modlarını değiştirirken ve simge stillerini seçerken sorunlarla karşılaşabilirler. Ayrıca olasılıksal istikrar sorunları da bildirilmektedir.

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OnePlus 12 Android 15 Beta 2 güncellemesi, sadece potansiyel olarak dengesiz yazılımlarda gezinme konusunda rahat olan kullanıcılar için öneriliyor. Güncelleme, OnePlus 12 kullanıcılarına önemli performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri sunuyor olsa da, mevcut sorunları göz önünde bulundurmak gerekiyor.