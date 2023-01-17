OnePlus kısa bir süre önce yeni amiral gemisi akıllı telefonu olan OnePlus 11 modelinin tanıtımı gerçekleştirerek dikkatleri üstüne çekmişti. Henüz OnePlus 11’in sıcağı üstündeyken, şimdi de OnePlus 11R haberi geldi. Ortaya çıkan bilgiler, OnePlus 11R üretiminin başladığını gösteriyor!

OnePlus 11R Tanıtımı Nisan Ayında Olabilir!

Firmanın Hindistan’daki resmi internet sitesi üzerinde de görülen OnePlus 11R modelinin üretimi Hindistan’da başlamış gibi görünüyor. Öyle ki, cihazın banttan çıktıktan sonraki fotoğrafı bile paylaşıldı.

OnePlus 11R’nin, Çin’de OnePlus Ace 2 adıyla satılması beklenen yeni bir OnePlus akıllı telefonunun küresel pazar versiyonu olması bekleniyor. OnePlus 11’e göre daha uygun bir fiyata sahip olması beklenen cihaz, bu yılın Nisan ayında piyasayı sallayan özelliklerle tanıtılabilir.

Buna göre, cihazda geçtiğimiz yılın en iyi işlemcilerinden biri olan Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti bulunacak. 6.7 inç boyutunda 2K çözünürlüklü bir ekrana sahip olması beklenen cihazda 120Hz tazeleme hızı destekli bir AMOLED panel kullanılacak.

8/12/16 GB bellek ve 128/256/512 GB dahili depolama seçeneklerine sahip olacağı söylenen cihazda 5.000 mAh kapasiteli oldukça büyük bir batarya bulunacak. Ayrıca cihazda 100 Watt kablolu şarj desteği de bulunacak.

Cihazın donanım özellikleri OnePlus 11 kadar güçlü olmasa da, kesinlikle OnePlus 11’den aşağı kalır bir yönü olmadığı söylenebilir. Eğer cihaz rekabetçi bir fiyatla satışa sunulursa, OnePlus 11R firmanın amiral gemisi katili ruhunu yaşatan cihazlardan biri olabilir.

Tasarım alanında OnePlus 11’e ciddi benzerlik gösteren cihazda, Android dünyasında OnePlus’ın imzası haline gelen sessize alma tuşu bulunuyor. Görsellerde bir kılıfın içerisinde yer alan cihazın uyandırma butonunun açıkta olduğu görülüyor.

Bu da cihazın ekran altı bir parmak izi okuyucu yerine, kilit tuşuna entegre bir kapasitif parmak izi okuyucuyla geleceği iddialarını kuvvetlendiriyor. Yine de sızıntıların cihazda ekran altına bir parmak izi okuyucu kullanılacağına işaret ettiğini söyleyelim.

Kamera modülü tasarımıyla arkadan OnePlus 11’e oldukça benzeyen cihazın ekran konusunda OnePlus 11 ile önemli bir tasarım farklılığı bulunuyor. OnePlus 11’de ekranın sol üst köşesine konumlandırılan özçekim kamerası, OnePlus 11R’de ekranın ortasına konumlandırılmış.

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Her ne kadar cihazın seri üretime girdiği söylense de, tanıtımın Nisan ayında yapılmasının beklendiğini hatırlatalım. Zira OnePlus tarafı OnePlus 11R’nin OnePlus 11 satışlarını baltalamasını istemeyecektir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus 11R başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!