Uzun süredir teknoloji severler tarafından beklenen yeni amiral gemisi OnePlus 11 Çin’de piyasaya sürüldü. Ülkede tüm ilgileri üzerinde çeken cihaz, markanın satış rekorlarını egale itti. Tüm bunların ardından merak edilen soru telefonun ne zaman küresel pazar için hazır olacağıydı. 7 Şubat tarihinde küresele açılacak cihaz, ilk olarak global versiyonuyla Geekbench veritabanında görüntülendi.

Geekbench benchmarking kıyaslama sitesinde görüntülenerek çıkışının yakın olduğunu belirten yeni akıllı telefon, CPH2451 model numarasına sahip. Çin için çıkan modelin sitede PBH110 model kodu ile çıktığını da söyleyelim. Global versiyon performans açısından ilk modelle aynı olsa da yazılım alanında bazı değişiklikler içeriyor. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler Global OnePlus 11 Geekbench Testinden Geçti

Global OnePlus 11 Geekbench Testinden Geçti

OnePlus 11 global versiyonu ile Geekbench sitesindeki işlemci testlerine girdi. Telefon benchmarkta etkileyici sonuçlar aldı. Cihaz, 1.468 tek çekirdek puanı ve 4.965 çok çekirdek puanı ile zirvelere oynayacağını gösterdi.

Geekbench, telefonun Android 13’ü taşıyacağını ve muhtemelen Çin modelinde bulunan Color OS 13 yerine OxygenOS 13 üzerine çalışacağını ortaya koyuyor. Yazılımdaki bu önemli değişiklik dışında Çin versiyonu ile küresel pazar için çıkacak cihaz arasında başka bir fark bulunmuyor.

Bahsettiğimiz gibi akıllı telefon zaten Çin’de piyasaya sürüldüğü için teknik özellikleri hakkında her şeyi biliyoruz. OnePlus 11, Quad HD+ çözünürlük, 120Hz’e kadar yenileme hızı, 1.300 nit’e kadar parlaklık ve ekran altı parmak izi tarayıcısı sunan 6,7 inç büyüklüğünde Samsung E4 AMOLED LTPO 3.0 bir ekrana sahip.

Cihaz, kasasının altında, Qualcomm’un LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleştirilmiş en yeni ve en büyük Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. Telefon ayrıca, 100W şarj desteği ile 5.000mAh değerindeki bir bataryadan besleniyor.

İlginizi çekebilir: OnePlus Nord CE 3 Tasarımı ile Karşımızda

Yeni canavar optik tarafında da oldukça iddialı. Cihaz, 16 megapiksel ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra, arka tarafta ise OIS destekli 50 megapiksel birincil kamera, 48 megapiksel ultra geniş lens ve 2x optik zoom özellikli 32 megapiksel telefoto kamera üçlü bir modül oluşturuyor.