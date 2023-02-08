OnePlus’ın bir süredir uygun fiyatlı üst segment telefonu olan OnePlus 11R ile karşımıza çıkması bekleniyordu. Bugün beklenen an geldi ve OnePlus 11R modeli 480 dolarlık fiyatı ile tanıtıldı. Şimdilik Çin’de Ace 2 ve diğer pazarlarda 11R adı ile satılacak olan telefon özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gelin telefonun özelliklerine yakından bakalım.

Telefonda 6.74 inç büyüklüğünde 2772 x 1240 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli 1440 Hz PWM karartmalı 1.450 nit parlaklığa çıkabilen AMOLED ekran yer alıyor. Gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden alan telefonun 8 GB LPDDR5 ve 12 GB LPDDR5X RAM‘li seçenekleri bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB’lık sürümleri görüyoruz.

Telefonun arka bölümünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip 1/1.56′′ Sony IMX890 sensörlü 50MP arka kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip Omnivision OV08D10 sensörlü 8MP 120 derece ultra geniş kamera ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip Omnivision OV02B10 sensörlü 2MP makro kamera yer alıyor. Önde ise bizi f/2.4 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera karşılıyor.

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Kutusundan Android 13 işletim sistemi ve 100W SuperVOOC destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ile çıkan bu telefon 2023’ün gizli silahı olacak gibi görünüyor. Bakalım özellikleri ile ön plana çıkan bu telefon Türkiye pazarında satışa sunulacak mı?

İçindekiler OnePlus 11R özellikleri

OnePlus 11R özellikleri

6.74 inç büyüklüğünde 2772 x 1240 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli 1440 Hz PWM karartmalı 1.450 nit parlaklığa çıkabilen AMOLED ekran

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti

Adreno 730 GPU

8GB LPDDR5 RAM / 12GB LPDDR5X RAM

128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 3.1) depolama

ColorOS 13 ile Android 13

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 1/1.56′′ Sony IMX890 sensörlü 50MP arka kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip Omnivision OV08D10 sensörlü 8MP 120 derece ultra geniş kamera ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip Omnivision OV02B10 sensörlü 2MP makro kamera

f/2.4 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

Boyutlar: 163.4×74.3×8.7mm

Ağırlık: 204g

5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 balta (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/ GLONASS, NFC, USB Type-C

100W SuperVOOC hızlı şarj destekli 5000mAh kapasiteli batarya