Nothing geçen yıl ilk akıllı telefonu Nothing Phone 1‘i piyasaya sürdü, şu anda ABD’de de piyasaya sürülecek olan Nothing Phone 2 üzerinde çalışıyorlar. Nothing Phone 1 sadece Avrupa’da satışa sunulmuştu, ancak telefon kısa süre önce ABD’de beta üyeliği ile satışa sunuldu.

Nothing Phone 2, ABD’de tam sürüm olarak piyasaya sürülecek ilk Nothing Phone olacak ve şimdi telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı.

Yakın tarihli bir rapora göre, telefonun 2023 yılının üçüncü çeyreğinde, yani temmuz ayından itibaren piyasaya sürülmesi beklenebilir.

Telefonun Nothing Phone 1’den daha premium bir cihaz olması bekleniyor ve görünüşe göre henüz duyurulmamış bir Qualcomm işlemci, muhtemelen yeni bir Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2+ işlemci kullanacak.

Nothing Phone 2 ayrıca en az 12GB RAM ve 256GB depolama alanı ile gelecek, ayrıca başka RAM ve depolama seçenekleri de olabilir.

Cihaz 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekranla gelecek, bunun kesin detayları henüz bilinmiyor. Nothing Phone 1, FHD+ çözünürlüğe sahip 6,55 inç AMOLED ekrana sahip, bu nedenle yeni telefonda da benzer bir şey bekleyebiliriz.

İkinci nesil Nothing Phone hakkında, telefonun bazı fotoğrafları ve bazı teknik özellikleri de dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı alır almaz size bildireceğiz.