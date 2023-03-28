Oppo ve OnePlus bir süredir Avrupa’da zor günler geçiriyor ve Nokia ile yaşadıkları patent anlaşmazlığı nedeniyle Almanya’da ürünlerinin reklamını yapamıyorlar. Dün gelen raporlar, BBK Electronics’in sahip olduğu iki markanın İngiltere de dahil olmak üzere tüm Avrupa pazarlarından olmasa da çoğundan tamamen çıkacağını iddia etmişti. Ancak, hem OPPO hem de OnePlus basına yaptıkları açıklamalarda bu haberleri yalanlıyor!

OPPO ve OnePlus Pes Etmeyecek!

Çinli bir yayın kuruluşu, OPPO’nun Almanya ve İngiltere’de fişi çekmeye hazırlandığını bildirmişti. Üst düzey yetkililere dayandırılan haberde, Avrupa’da OPPO cihazlarına ilgi olsa da şirketin yatırım getirisinin yüksek olmadığı belirtiliyor.

Yani şirket temelde zararına çalışıyor. Geçmişte bu durum OPPO için anlamlıydı çünkü Avrupa pazarlarına yavaş bir yaklaşım uzun vadeli kazançlar için umut veriyordu. Ancak artan enflasyon, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve daralan akıllı telefon pazarı gibi ekonomik gelişmelerle beraber artan endişeler şirketin fikrini değiştirmiş görünüyor.

Bir diğer haber kaynağı, OPPO’nun çatısı altında faaliyetlerini sürdüren OnePlus’ın da Avrupa’dan ayrıldığını bildirdi. Rapora göre, her iki şirket de geri çekilmeye Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda ile başlıyor. Her iki marka da şimdilik İspanya, İsviçre, İtalya ve birkaç Avrupa pazarında daha varlığını sürdürmeye devam edecek gibi görünüyor, ancak işler uzun vadede değişebilir.

Bu gelişme çok şaşırtıcı olmasa da rekabet için iyi bir haber değil ve tüketicilerin artık telefon pazarında daha az seçeneğe sahip olacağını söylemek mümkün. Bu raporlardan önce OnePlus ve OPPO, Nokia ile Almanya’da yaşadıkları patent anlaşmazlığını kaybetmiş ve bu durum şirketlerin ürünlerinin Almanya’da reklamını yapmalarını engellemişti. Bu gelişme, Avrupa merkezini Almanya’da kurduğu için özellikle OPPO’yu derinden etkiledi.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberlere yanıt olarak OnePlus, “OnePlus Avrupa ve İngiltere’den çıkmayacak ve yerel pazarlarda istikrarlı operasyonlarını sürdürecektir. OnePlus Avrupa’ya yatırım yapmaya ve kullanıcıları için yenilikçi ürün ve çözümler sunmaya devam edecektir.” açıklamasında bulundu.



OPPO’nun sözcüsünden de benzer açıklamalar geldiğini görüyoruz. OPPO sözcüsü ünlü bir internet sitesine yaptığı açıklamada, “OPPO ve OnePlus olarak mevcut tüm Avrupa pazarlarına bağlıyız. Avrupa’da birkaç ürünün başarılı lansmanıyla 2023’e harika bir başlangıç yaptık ve yılın geri kalanında gelecek ürünlerden oluşan bir ürün yelpazemiz var. OPPO ve OnePlus her zaman olduğu gibi daha yenilikçi ürünler ve kullanıcılar için sınıfının en iyisi hizmeti sunmaya devam edecek.” dedi.

Şimdiye kadar diğer BBK Electronics markaları hakkında herhangi bir açıklama duymadık. Vivo şimdilik tartışmanın bir parçası gibi görünmüyor. Aynı zamanda, OPPO cephesi katlanabilir telefonu olan Find N2 Flip’i sadece birkaç ay önce Avrupa’da piyasaya sürdüğü ve OnePlus da kısa süre önce OnePlus 11 amiral gemisini de bölgede satışa sunduğu için bu modeller tartışmanın dışında kalacakmış gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus ve OPPO Avrupa pazarından çekilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!