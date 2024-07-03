OnePlus bir süredir OnePlus 11 Android 14 güncellemesi üzerinde çalışıyordu. Yazılım konusunda iyi olan Çinli şirket, OnePlus 11 Android 14 güncellemesini piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise OnePlus 11 Haziran güncellemesini aldı. Detaylara bakalım.

OnePlus 11 Haziran güncellemesi neler sunuyor?

OnePlus 11 Haziran güncellemesi, cihazın birçok problemini çözüyor. OnePlus 11 Haziran güncellemesi, akıllı telefona OxygenOS 14.0.0.810 güncellemesi ile birlikte geliyor. İşte OnePlus 11 Haziran güncellemesinin değişiklik günlüğü:

Dokunmatik Kontrol

Daha Hızlı Uygulama Simgeleri : Ana ekrandaki uygulama simgeleri, dokunmalara daha hızlı yanıt verir.

: Ana ekrandaki uygulama simgeleri, dokunmalara daha hızlı yanıt verir. Geliştirilmiş Uygulama Animasyonları : Uygulamaları açma ve kapatma animasyonları daha akıcıdır.

: Uygulamaları açma ve kapatma animasyonları daha akıcıdır. Hızlı Ayarlar Geçişi : Hızlı Ayarları aşağı çekmek için yeni bir geçiş animasyonu.

: Hızlı Ayarları aşağı çekmek için yeni bir geçiş animasyonu. Optimize Edilmiş Animasyonlar : Ana ekranda uygulama simgelerini sürüklemeye yönelik animasyonlar iyileştirildi.

Animasyon Yükseltmeleri

Gauss Bulanıklığı Efektleri : Ana ekrandaki uygulama simgelerini açarken ve kapatırken yeni bulanıklık efektleri.

: Ana ekrandaki uygulama simgelerini açarken ve kapatırken yeni bulanıklık efektleri. Widget Animasyonları : Saat widget’ları da dahil olmak üzere Ana ekran widget’ları için yeni geçiş animasyonları.

: Saat widget’ları da dahil olmak üzere Ana ekran widget’ları için yeni geçiş animasyonları. Geliştirilmiş Widget Ekranı : Ana ekran widget’ları için daha iyi görüntü.

Güvenlik

Takvim İzinleri : Daha iyi güvenlik için takvim izinleri minimum düzeyde verilmiştir.

: Daha iyi güvenlik için takvim izinleri minimum düzeyde verilmiştir. Pano Gizliliği : Özel bilgilere izinsiz erişimi önlemek için iyileştirilmiş Pano gizlilik işlevi.

Oyun Geliştirmeleri

Oyun Kararlılığı : Oyun kararlılığını iyileştirmeye yönelik düzeltmeler.

: Oyun kararlılığını iyileştirmeye yönelik düzeltmeler. Siyah Ekran Düzeltme : Oyun sırasında ekranın kararmasına neden olan sorunu çözer.

Sistem güncellemeleri

Kilit Ekranı Deseni : Kilit ekranı desenini çizerken parçayı gizleme seçeneği.

: Kilit ekranı desenini çizerken parçayı gizleme seçeneği. Müzik Kontrolleri : Müzik kontrolleri artık Canlı Uyarılarda görüntülenebiliyor.

: Müzik kontrolleri artık Canlı Uyarılarda görüntülenebiliyor. Güvenlik Yaması : Haziran 2024 Android güvenlik yamasını içerir.

: Haziran 2024 Android güvenlik yamasını içerir. Ses Kontrolü Düzeltmesi : Hızlı Ayarlar’daki ses düzeyi kaydırıcısı ve fiziksel ses düğmesinin aynı anda görünmesiyle ilgili sorunu giderir.

OnePlus 11 neler sunuyor?

OnePlus 11 karşımıza 1440×3216 (QHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.7 inç büyüklükte 525 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

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Akıllı telefon kaputun altında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8GB / 16GB LPDDR5X RAM ve 256GB / 512GB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında OnePlus 11, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 48 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 32 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.