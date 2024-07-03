Google’ın Pixel 9 serisini önümüzdeki ay piyasaya sürmesi bekleniyor. Daha önce yapılan bir tanıtıma göre telefonun 13 Ağustos 2024 tarihinde piyasaya çıkabileceği belirtilmişti. Ancak Pixel 9’un şimdiden Cezayir’deki bir kullanıcıya satıldığı görüldü. Sızan görseller, telefonun pembe renk seçeneğiyle geleceğini ortaya koydu. Bu gerçek hayat görüntüleri, aynı zamanda yeni Pixel’in tasarım dilini de gözler önüne seriyor.

İçindekiler Pembe Pixel 9 böyle olacak

Pembe Pixel 9 böyle olacak

Google, Pixel cihazlarının benzersiz ada modülünü yeniden tasarlayarak Pixel 9 serisinde güncelledi. Kamera adasının çıkıntısı dikkat çekici bir özellik olarak öne çıkarken, Pixel 9’un artık düz bir arka panel ve düz kenarlarla geleceği doğrulandı. Google, önceki kamera çubuğu tasarımından uzaklaşmış olsa da, yeni tasarım da özgün ve dikkat çekici. Özellikle pembe Pixel 9, bu yeni tasarım anlayışının en belirgin örneklerinden biri olarak göze çarpıyor.

Pixel 9 serisindeki pembe renk seçeneği, Google’ın akıllı telefon renk paletinde yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor. Pembe renk, akıllı telefonlar için yaygın bir tercih olmasa da, yeni seride kontrast bir seçenek sunuyor. Bu yeni renk seçeneği, özellikle kadın kullanıcıları hedef alacak gibi görünüyor. Google, son yıllarda siyah ve gri gibi geleneksel renklerin yanı sıra mavi, yeşil, gül ve nane gibi daha çeşitli renk seçenekleri sunmaya başladı.

Pixel 9’un içerisinde, 3,1 GHz saat hızına sahip 1 × Cortex-X4, 2,6 GHz saat hızına sahip 3 × Cortex-A720 ve 1,95 GHz saat hızına sahip 4 × Cortex-A520 konfigürasyonuna sahip olduğu bildirilen Tensor G4 çipini barındıracak. Sızan resimdeki modelin 256GB depolama alanına sahip olduğu görülüyor.

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Geekbench sonuçları, pembe Pixel 9’un Tensor G4 yonga setinin ham CPU gücünü ortaya koydu. Telefon, tek çekirdekli testte 1653, çok çekirdekli testte ise 3313 puan aldı. Pembe Pixel 9, hem teknik özellikleri hem de yeni tasarımı ile piyasada büyük bir ilgi uyandıracağa benziyor.