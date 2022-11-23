BBK grubunun alt markalarından biri olan OnePlus’ın yaklaşan amiral gemileri devam eden sızıntılara konu oluyor. Şimdiye kadar şirketin planladığı akıllı telefonlar hakkında pek çok şey keşfedildi. Son haberlerle birlikte firmanın yeni yıldızı OnePlus 11 cihazının özellikleri de şekillenmeye başlıyor. Yeni canavar, Android akıllı telefon pazarındaki en yeni donanım parçalarına sahip olacak. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

OnePlus 11, Mevcut En İyi Donanım Parçalarına Sahip Olacak !

Dev şirket, en güçlü Qualcomm işlemcisinin 11 serisinde yer alacağını doğruladı. Cihazların diğer özellikleri de Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alan cihazlar için oldukça iddialı. Şirket telefonla ilgili fazla detay vermedi. Ancak görünen o ki Çinli firma zirveye oynayacak bir ürün tasarlamak istiyor. Çoğu kişiye göre OnePlus 11 Pro, bugüne kadarki en pahalı OnePlus ürünü olacak.

Son söylentilere göre OnePlus 11 ailesi metal çerçeveli seramik bir gövdeye sahip olacak. Bu madde sadece cihazın modern bir tasarıma sahip olmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda ürünlerin dayanıklılığını da artıracak. Teknoloji dünyasının ünlü yazarlarından Max Jambor, seramik yapının yalnızca 11 Pro modelinde mevcut olacağını iddia ediyor. Bir başka sızıntı ise her iki cihazın da aynı zamanda UFS 4.0 depolama alanına sahip olacağını gösteriyor. Şu anda amiral gemilerinde kullanılan UFS 3.1 standardına kıyasla bu teknoloji yaklaşık iki kat daha hızlı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, UFS 3.1 maksimum 2000 ila 2500 MB/s hızında veri okuyabilirken, UFS 4.0 maksimum 4200 MB/s hızında veri okuyabilmektedir. Bu demek oluyor ki yeni seri selefine göre ortalama veri okuma hızında 1200MB/s’den 2800MB/s’ye kadar yükselebilecek

Son kaynaklara göre OnePlus 11 Pro, 6,7 inç boyutunda, 120Hz, QHD AMOLED bir ekran ile beraber gelecek. Kullanıcılar cihazı 16GB’a kadar RAM ve 256GB’a kadar depolama alanı ile satın alabilecekler. Optik tarafında ise 50MP ana sensör, 48MP ultra geniş açı ve 32MP (2x) telefoto sensörden oluşan üçlü bir kamera kurulumu bizi bekliyor olacak.. Ayrıca, amiral gemisi Android 13 tabanlı OxygenOS 13 ile eşleştirilecek. Güvenlik açısından şirket telefondaki ekran içi parmak izi sensörüne güvenecek. Pil gücünde de zirveye oynamak isteyen cihaz, 5000mAh 100W hızlı şarj edilebilir bataryaya sahip olacak.

İlginizi çekebilir: OnePlus Ace 2’nin Temel Özellikleri Sızdırıldı