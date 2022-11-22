Çinli teknololji devi OnePlus, son günlerde Ace model akıllı telefonunun halefi üzerinde çalışıyor. Hatırlarsanız ki OnePlus Ace 2 cihazının bazı detayları bu ayın başlarında sızdırılmıştı. Bu hafta ise yeni çıkan haberler, yaklaşmakta olan cihazın temel özelliklerini ortaya çıkardı. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

İçindekiler OnePlus Ace 2 Cihazının Muhtemel Özellikleri

OnePlus Ace 2 Cihazının Muhtemel Özellikleri

Önceki haberlere göre, Çinli akıllı telefon üreticisi, yeniden markalanmış bir Realme GT Neo 5 olabilir. Bu hafta, Twitter’da sızıntılar üzerine içerik üreten Yogesh Brar’dan gelen bir bilgi, yaklaşan cihazın bazı önemli ayrıntılarını ortaya çıkardı. Ace 2’nin 1.5K çözünürlüğe ve 120Hz yüksek yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED bir ekran ile gelmesi muhtemel. Bu ekran aynı zamanda selfie kamerası için bir delikli bir tasarıma da ev sahipliği yapacak.

Cihazın kasasının altında, 8GB/12GB/16GB RAM ve 128GB/256GB’a kadar dahili depolama alanı bulunacak. Canavarın Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile donatılacağı bildiriliyor. OnePlus’ın yeni telefonu muhtemelen Android 13 OS tabanlı ColorOS ile kutudan çıkacak. Arka tarafa geçildiğinde, yaklaşmakta olan ürünün üçlü kamera kurulumu ile raflarda yer bulacağını tahmin ediyoruz. 50 megapiksel Sony IMX890 ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve üçüncü bir 2 megapiksel derinlik sensörü ile beraber çalışacak. Ön tarafta ise, selfieler ve görüntülü aramalar için16 megapiksel çözünürlükte bir kamera olacağını düşünüyoruz. Son olarak ünlü yazar, OnePlus Ace 2 cihazının 5.000mAh’lik büyük bir bataryadan güç alacağını ve 100W hızlı şarjı destekleyeceğini de belirtti. Bu değer, önceki nesil Ace’de sunulan 150W hızlı şarjdan daha yavaş. Telefon ile ilgili bilgilerimiz şimdilik bunlarla sınırlı. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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