Türkiye’de vergi ve harç zam oranları, Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile kesinleşti. 2026 yılında uygulanacak bu oran vatandaşların harcamalarını nasıl etkileyecek? Yeni yılda vergi ve harç zam hangi kalemleri değiştirecek? Açıklanan oran ne kadar ve hangi belgelerde geçerli olacak? Detaylar belli oldu.

2026 vergi ve harç zamları açıklandı! İşte yeni vergi ve harç zam oranı

2026 yılında vergi ve harç zam oranı yüzde 25,49 olarak uygulanacak. TÜİK’in 2025 Ekim enflasyon verileriyle hesaplanan bu oran, Resmî Gazete’de yayımlanarak resmileşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, oran üzerinde çalışma yürütse de şu an için rakamlar kesinleşmiş durumda.

Bu oran, yurt dışı çıkış harcı, pasaport, ehliyet ve IMEI kayıt ücretleri gibi pek çok kalemi etkiliyor. Örneğin yurt dışı çıkış harcı 1.000 TL’den 1.250 TL’ye yükseliyor. Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt ücreti 45.614 TL’den 57.241 TL’ye çıkacak. IMEI kaydını mevcut ücretle yaptırmak isteyenler için son tarih 31 Aralık 2025 olarak belirlendi. Pasaport, ehliyet ve silah ruhsatı ücretleri de yeni oranla güncellendi.

2026 yılı vergi ve harç zam kapsamında belirlenen yeni ücretler neler?

Aşağıdaki tabloda 2026 yılı vergi ve harç zam kapsamında belirlenen tüm yeni ücretler bir arada yer alıyor.

Kategori Tür / Açıklama 2026 Yeni Ücret Pasaport Defter bedeli 1.424 TL Pasaport 6 aylık 2.956 TL Pasaport 1 yıllık 4.296 TL Pasaport 2 yıllık 7.065 TL Pasaport 3 yıllık 10.065 TL Pasaport 3 yıl ve üzeri 14.146 TL Ehliyet A sınıfı 2.362 TL Ehliyet B sınıfı 7.122 TL Silah Ruhsatı Bulundurma 63.454 TL Silah Ruhsatı Taşıma 198.517 TL Silah Ruhsatı Yivli av tüfeği ruhsatı 198.517 TL

Tüm bu rakamlar 2026 yılında yürürlüğe girecek vergi ve harç zam oranını yansıtıyor. Seyahat edenler, resmi belge yenilemesi yapacak kişiler ve yurt dışı telefon getirenler için önemli bir artış söz konusu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 2026'da uygulanacak vergi ve harç zam değişikliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?