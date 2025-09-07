One UI 8 güncellemesi çıkış tarihi Samsung kullanıcılarının gündeminde. Peki bu güncelleme hangi cihazlara gelecek, hangi tarihte yayınlanacak ve Türkiye’deki kullanıcılar için ne anlama geliyor? One UI 8 ile birlikte tasarımda ve performansta ne gibi yenilikler bizi bekliyor?

One UI 8 çıkış tarihi ortaya çıktı! Hangi cihaz ne zaman alacak?

One UI 8, Android 16 tabanlı yeni arayüzüyle Samsung’un yazılım tarihinde önemli bir adım olarak görülüyor. İlk olarak yılın başında tanıtılan Galaxy S25 serisi bu güncellemeyi alacak. 18 Eylül’de Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modelleri için kararlı sürüm yayınlanacak.

Ardından 25 Eylül’den itibaren Galaxy S25 Edge, Galaxy S24 ailesi, Galaxy A56 5G ve Galaxy A36 5G kullanıcıları yeni arayüze kavuşacak. Bu süreç, Türkiye’de de aynı takvimle ilerleyecek ve cihaz sahipleri güncellemenin dağıtımına kademeli olarak dahil olacak.

İşte hangi cihaz ne zaman One UI 8 alacak tablosu!

Tarih Güncelleme Alacak Cihazlar 18 Eylül Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra 25 Eylül Samsung Galaxy S25 Edge, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G 1 Ekim Samsung Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10+ 5G, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 Ultra 5G, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6 Classic, Galaxy Watch6, Galaxy Watch FE 2 Ekim Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy A26 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A16 5G 6 Ekim Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy A55 5G 9 Ekim Samsung Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE 5G, Galaxy Tab S10 FE+, Galaxy Tab S10 FE+ 5G, Galaxy Tab S8 Lite 13 Ekim Samsung Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy A54 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE+ 16 Ekim Samsung Galaxy A25 5G, Galaxy A23 5G, Galaxy Tab Active 5, Galaxy Tab Active 5 5G 20 Ekim Samsung Galaxy A15 5G, Galaxy M34 5G 23 Ekim Samsung Galaxy A06, Galaxy XCover 6 Pro, Galaxy XCover 7, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S6 Lite 27 Ekim Samsung Galaxy M33 5G, Galaxy M15 5G 30 Ekim Samsung Galaxy A53 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A33 5G 3 Kasım Samsung Galaxy Watch5 Pro, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch4 5 Kasım Samsung Galaxy Tab A9 7 Kasım Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro 5G 10 Kasım Samsung Galaxy XCover 7 Pro

One UI 8 ile birlikte yalnızca yeni modeller değil, Android 15 veya daha eski sürümle piyasaya çıkan telefonlar da desteklenecek. Bu da Türkiye’de hala yoğun kullanılan Galaxy A ve Galaxy Tab serilerinin uzun vadeli güncelleme avantajı yakalaması anlamına geliyor. 1 Ekim itibarıyla Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10+ 5G ve Galaxy Tab S10 Ultra modelleri güncellemeye dahil olacak.

Samsung’un One UI 8 arayüzünde dikkat çeken yeniliklerden biri, uygulama tasarımlarındaki modernleşme. Daha yuvarlatılmış ikonlar, gelişmiş çoklu görev özellikleri ve koyu modda iyileştirmeler öne çıkıyor. Ayrıca, güvenlik yamalarının daha hızlı ve düzenli olarak sunulacağı vurgulanıyor.

One UI 8 yalnızca tasarım değil, performans tarafında da önemli kazanımlar vaat ediyor. Daha akıcı animasyonlar, optimize edilmiş pil yönetimi ve oyun performansında hissedilir bir artış bekleniyor. Samsung’un bu güncellemeyi geniş cihaz yelpazesine sunması, özellikle rekabetin yüksek olduğu orta segmentte ciddi bir avantaj sağlayabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? One UI 8 güncellemesi sizce Samsung’un Türkiye’deki kullanıcı deneyimini ne kadar ileri taşıyacak? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!