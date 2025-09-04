One UI 8 Beta sonunda sahneye çıktı ve teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki One UI 8 Beta hangi yenilikleri beraberinde getiriyor? One UI 8 Beta hangi telefonlar kapsamında yayınlandı? Türkiye’de kullanıcılar bu yeni arayüzü ne zaman deneyimleyebilecek?

One UI 8 Beta hangi telefonlara geliyor?

One UI 8 Beta ikinci etapta Galaxy S23 serisi, Galaxy A55, A35, A54 ve A36 modelleri için aynı gün yayınlandı. Samsung’un bu hamlesi, “One UI 8 Beta hangi telefonlar destekleyecek?” sorusuna güçlü bir yanıt oldu. Özellikle orta segment cihazların da listeye eklenmesi, geniş bir kullanıcı kitlesinin güncellemeyi erkenden test etmesine imkân tanıyacak.

Yeni sürümün öne çıkan taraflarından biri tasarım değişiklikleri. One UI 8 Beta ile birlikte uygulama simgeleri daha sadeleşmiş, renk paletleri modernleşmiş ve bildirim paneli daha şeffaf bir görünüme kavuşmuş durumda. Ayrıca hızlı ayarlar menüsünde düzenlemeler yapılmış, çoklu görev ekranı daha akıcı hale getirilmiş.

Bu değişiklikler sayesinde kullanıcı deneyimi daha modern ve kullanıcı dostu bir noktaya taşınıyor. Samsung Android 16 Beta yalnızca görsel yeniliklerle sınırlı değil. Performans tarafında da iyileştirmeler göze çarpıyor. Özellikle çoklu uygulama geçişlerinde hız artışı sağlanmış, sistem kaynaklarının verimli kullanımı için optimizasyonlar yapılmış.

Bu sayede hem amiral gemisi modellerde hem de orta segment cihazlarda daha akıcı bir kullanım sunuluyor. Türkiye’deki kullanıcıların yoğun olarak tercih ettiği Galaxy A serisi cihazlarda bu performans artışı dikkat çekecek.

Gizlilik ve güvenlik tarafında da yenilikler var. Samsung Android 16 Beta ile birlikte uygulamaların arka planda kamera ve mikrofon erişimleri daha şeffaf hale geliyor. Kullanıcılar, hangi uygulamanın hangi izinleri kullandığını daha kolay takip edebilecek. Ayrıca pil tasarrufu modunda yapılan iyileştirmeler sayesinde batarya ömründe küçük ama hissedilir kazanımlar sağlanıyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Samsung Android 16 Beta ile gelen yenilikler beklentilerinizi karşılıyor mu? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!