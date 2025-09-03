Türkiye’de birçok uygulamanın hacklendiği iddia ediliyor. Fenerbahçe, Nays ve Domino’s gibi uygulamalar, kullanıcılarına “NO SYSTEM IS SAFE” bildirimi gönderildi. Peki bu mesajın anlamı ne? NO SYSTEM IS SAFE ne demek, bu bildirim ne anlama geliyor?

NO SYSTEM IS SAFE bildirimi ne anlama geliyor? Uygulamalar hacklendi mi?

Hackerların gönderdiği “NO SYSTEM IS SAFE” (Hiçbir sistem güvende değildir) bildirimi, aslında bir gözdağı niteliği taşıyor. Uzmanlara göre bu tür mesajlar, hem kurumlara hem de kullanıcılara yönelik bir uyarı olarak görülüyor. Yani amaç, sistemlerdeki güvenlik açıklarını göstermek ve kamuoyunun dikkatini çekmek.

Daha önce de Türkiye’de pek çok kurum ve platformun verilerinin sızdırıldığı iddia edilmiş, kullanıcı güvenliği konusunda soru işaretleri oluşmuştu. Şimdi yaşanan bu gelişme, geçmişteki olayların bir devamı gibi görülüyor.

Son yıllarda Türkiye’de çeşitli siber saldırılar gündeme gelmişti. Örneğin bazı finans kuruluşlarında kullanıcı hesaplarına izinsiz erişim sağlandığı haber olmuştu.

Şimdi ise Fenerbahçe, Nays ve Domino’s gibi uygulamalarda ortaya çıkan bu bildirim, Türkiye’deki dijital güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Kullanıcılar ne yapmalı?

Hackerların bu bildirisi kullanıcıların doğrudan verilerinin tehlikede olduğu anlamına gelmese de uzmanlar önlem alınması gerektiğini söylüyor:

Hemen parolalarınızı güncelleyin.

İki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) aktif edin.

Uygulama güncellemelerini düzenli olarak yükleyin.

Aynı şifreyi farklı platformlarda kullanmaktan kaçının.

Son yaşanan “NO SYSTEM IS SAFE” bildirimi, aslında dijital dünyada hiçbir sistemin tamamen güvenli olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Hem şirketlerin hem de kullanıcıların siber güvenlik konusunu daha ciddiye alması gerektiği açıkça görülüyor.

İlginizi Çekebilir: Askfm kapandı mı? Askfm nedir?

Siz bu NO SYSTEM IS SAFE bildirimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hackerlar sizce gerçekten büyük bir tehlikeyi mi işaret ediyor, yoksa sadece gözdağı mı veriyorlar? Görüşlerinizi paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.