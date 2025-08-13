Samsung’un yeni nesil arayüzü One UI 8, Android 16 tabanlı beta testlerinde kullanıcılarla buluşmaya devam ediyor. Ancak son gelen raporlar, bu beta sürümünde oldukça ilginç bir hatanın ortaya çıktığını gösteriyor. Peki bu sorun, One UI 8 deneyimini nasıl etkiliyor?

One UI 8 Beta 4 kameraları bozdu! Peki neden?

One UI 8 Beta 4 sürümünü kullanan birçok Galaxy cihazı sahibi, sosyal medya ve topluluk forumlarında aynı sorunu dile getiriyor: Ay fotoğrafları mor renkte görünüyor.

Üstelik bu durum sadece renkle sınırlı değil; fotoğraflar, önceki One UI 7 sürümüne kıyasla belirgin şekilde daha bulanık çıkıyor. Bu garip sonuç, özellikle yüksek zoom seviyelerinde fark ediliyor. Edinilen bilgilere göre hata, Intelligent Optimization ayarının “Maximum” seviyesinde olduğu ve 30x zoom eşiği aşıldığında tetikleniyor.

Yani, kullanıcılar maksimum optimizasyon modunda Ay’ın detaylarını çekmek istediklerinde hem renk bozulması hem de netlik kaybı yaşıyor. Bu durum, yalnızca ABD’de değil; İngiltere ve Hindistan gibi farklı bölgelerdeki kullanıcılar tarafından da rapor edilmiş durumda.

Samsung’un One UI 8 beta ekibi, hatanın farkında olduklarını ve kullanıcılardan özür dilediklerini belirtti. Ancak, bu sorun için kesin bir düzeltme tarihi henüz açıklanmış değil. Geçici bir çözüm olarak ise Intelligent Optimization ayarını “Maximum” dışında bir moda almak öneriliyor.

Bu ilginç hata, yazılım testlerinin doğasında olan beklenmedik sorunlara güzel bir örnek oluşturuyor. Beta süreçleri, kullanıcılara yenilikleri erken deneme fırsatı sunarken, bazen böyle komik veya şaşırtıcı bug’lara da sahne olabiliyor.

Yine de One UI 8 getireceği yenilikler düşünüldüğünde, bu küçük aksaklığın genel deneyimi uzun vadede gölgelemesi beklenmiyor. Türkiye’deki Galaxy kullanıcıları için bu haber, beta testlerine katılmadan önce dikkat edilmesi gereken bir durum olarak öne çıkıyor.

