ChatGPT için duyurulan yeni alışveriş araştırması sistemi, teknoloji topluluklarında büyük bir hareketlilik yarattı. Bu özellik, kullanıcıların “bir ürünü ararken gerçekten daha az uğraşabilir miyim?” ve “tüm seçenekleri tek komutla görmek mümkün mü?” gibi soruları gündeme taşıdı. Henüz yeni açılan bu kapının, AI deneyimini ne kadar değiştireceği ise şimdiden merak edilen bir konu.

ChatGPT Alışveriş Araştırması özelliği kullanıma açıldı!

ChatGPT artık alışveriş sürecine çok daha bütüncül bir yaklaşım getiriyor. Yeni “Alışveriş Araştırması” aracıyla kullanıcılar yalnızca ürün ismi yazmakla kalmıyor; bütçesini, tasarım tercihlerini veya teknik gereksinimlerini belirterek daha kişisel sonuçlar elde edebiliyor.

Üstelik, metin tabanlı yönlendirmelerin yanında görselleri de işleyerek, “buna benzeyen ama daha uygun fiyatlı bir alternatif bul” gibi komutları da yerine getiriyor. Bu da Türkiye’de sık sık fiyat karşılaştırması yapan tüketiciler için ciddi bir kolaylık sunuyor. Yeni özellik, tamamen alışveriş görevleri için optimize edilen GPT-5 mini modeli üzerine kurulmuş durumda.

OpenAI, bu modelin güvenilir mağazaları tarayarak doğru bilgilere ulaşmayı amaçladığını belirtiyor. Buna rağmen şirket, ChatGPT tarafından sunulan önerilerin her zaman kusursuz olmayabileceği konusunda da kullanıcılara uyarı yapıyor. Yine de özellikle kampanya dönemlerinde hızlı ürün karşılaştırması yapmak isteyenler için bu yapı, klasik arama motorlarının sunmadığı bir deneyim ortaya koyuyor.

Türkiye’de e-ticaret sitelerinin çeşitliliği düşünüldüğünde, AI üzerinden alışveriş araştırması yapmak birçok kullanıcı için zaman kazandırıcı olabilir. Görsel yükleme özelliği sayesinde, beğenilen bir elbise, ayakkabı ya da kulaklık fotoğrafıyla benzer modelleri izlemek artık mümkün. Ayrıca hediye seçimi gibi zorlayıcı süreçlerde de bu özelliğin bir tür “kişisel alışveriş danışmanı” görevi görmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: X profillere ülke bilgisi ekliyor! VPN kullananlar ifşalanacak

OpenAI’nin açıklamalarına göre sistem, kullanıcıdan aldığı bilgilere göre gerektiğinde küçük sorular yönelterek sonuçları netleştiriyor. Bu da alışveriş sürecinde daha isabetli öneriler alınmasını sağlıyor. Ancak şirket yine de platformun erken aşamada olduğunu, kullanıcı geri bildirimleriyle birlikte gelişmeye devam edeceğini aktarıyor.

Türkiye’deki kullanıcıların bu yeni sisteme nasıl yaklaşacağı, özellikle yerel fiyatların ve ürünlerin modele nasıl yansıyacağıyla şekillenecek. Fakat görünen o ki OpenAI, alışveriş dünyasında daha önce pek görülmeyen interaktif bir dönem başlatmak üzere.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? ChatGPT ile alışveriş araştırması yapmanın alışveriş alışkanlıklarını değiştirip değiştirmeyeceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!