MSI, CES 2026’da sektör profesyonellerine ve PC meraklılarına sistem toplama, yükseltme ve özelleştirme süreçlerini kolaylaştıran yeni nesil PC donanımlarını tanıttı. Yepyeni anakart serilerinden gelişmiş güç kaynaklarına, kavisli OLED ekranlı sıvı soğutmalı kasalardan çift kuleli hava soğutuculara kadar uzanan bu ürün ailesiyle MSI, gelecek nesil donanımların sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

MSI, CES 2026’da EZ DIY tasarımlarıyla cesur yenilikler sunduğu çığır açan PC ekosistemini tanıttı

MSI, CES 2026’da en yeni AMD X870(E) ve B850 MAX serisi anakartlarını görücüye çıkardı. Bu anakartlar, dahili OC Engine sayesinde desteklenen senaryolarda %15’e kadar performans artışı sağlayan asenkron BCLK denetimi sunuyor.

EZ DIY yaklaşımıyla geliştirilen Direct OC Jumper, gerçek zamanlı BCLK ayarlarının doğrudan işletim sistemi üzerinden yapılmasına imkân tanıyor. Tek tıklamayla hız aşırtma sağlayan BCLK Booster ve 64MB’a yükseltilmiş BIOS ROM kapasitesi, hem mevcut hem de gelecekteki AMD işlemciler için daha geniş bir uyumluluk alanı sunuyor.

MEG X870E UNIFY-X MAX

Uç noktada hız aşırtma için tasarlanan MEG X870E UNIFY-X MAX, 2-DIMM bellek yerleşimi ve MSI OC Engine teknolojisiyle rekor seviyede CPU ve DDR5 bellek performansı hedefliyor.

Siyah-gümüş renklerdeki “X” motifli heatsink tasarımı, Doğrudan Temaslı Çapraz HeatPipe yapısı, 9W/mK termal yastıklar ve çift taraflı EZ M.2 Shield Frozr II ile destekleniyor. UNIFY-X serisine özel Tuning Controller, kullanıcıların hız aşırtma ayarlarını ve sistem kontrollerini tek dokunuşla yönetmesine olanak tanıyor.

MAG B850 MAX serisi

MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II, MAG B850M MORTAR MAX WIFI ve beyaz renkli MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI modellerinden oluşan B850 MAX serisi; güçlü güç tasarımı, Wi-Fi 7, 5G LAN ve kullanıcı dostu EZ DIY özellikleriyle dikkat çekiyor.

EZ PCIe Release, EZ M.2 Shield Frozr II, EZ M.2 Clip II ve EZ Antenna gibi çözümler, sistem toplama sürecini hızlandırıyor.

4-Rank CUDIMM bellek desteğiyle yeni bir dönüm noktası

AMD anakart duyurularının yanında, Intel® platformu tarafında da çığır açan bir gelişme mevcut! MSI’ın ArGe ekibi, dünyada ilk kez 4-Rank mimarisine sahip CUDIMM bellek modüllerini destekleyen bir anakart sundu.

Modül başına 128GB’a kadar bellek sunan bu mimari ile 2-DIMM tasarımlı bir anakartta 256GB’a kadar kapasite mümkün kılındı. Intel® yongalı MSI anakart üzerinde doğrulanan bu bellekler kanal başına 1 slot (1SPC) için optimize edildi ve 10,000 MT/s (1-Rank) üzerinde frekanslarda burn-in testlerini başarıyla geçerek performans ve kararlılığını kanıtlamış oldu. Bu hayret verici gelişmeler ile ekstrem hızaşırtma tutkunları ve profesyonel kullanıcıların talepleri karşılanırken aynı zamanda bellek kapasitesi sınırından ödün vermeye gerek kalmadan son derece kararlı ve yüksek bir performans elde edilebilecek.

Bu yenilik, CES sırasında canlı bir demo ile 4-RANK 256GB CUDIMM modülleri kullanılarak yapılacak ve MSI’ın Intel® prototip anakartı üzerinde %63 üzerinde (OC) performansı elde edilecek. Daha fazla detay için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.

GPU Safeguard+ ile Güvenilir Gerçek Zamanlı Koruma

MSI, özel GPU Safeguard+ teknolojisine ve yüksek kararlılığa sahip yeni güç kaynağı serisini tanıtarak PC’lerde donanım güvenliği ve performans standartlarını yeniden tanımlıyor. Günümüzün en güçlü ekran kartlarının ekstrem güç taleplerini karşılamak için tasarlanan GPU Safeguard+, kararsız güç iletiminin oluşturduğu görünmeyen riskleri ortadan kaldırarak hem oyuncuların hem de kendi sistemini toplayanların bileşen güvenliğinden ödün vermeden performansa odaklanmalarını sağlıyor.

GPU Safeguard+, sistem içindeki önemli bileşenler için hassas koruma yanında güç iletimini kapsamlı ve gerçek zamanlı olarak izlemeyi mümkün kılıyor. Temelde bu teknoloji 12V-2×6 konnektörünün korunmasını sağlıyor. Anormal bir akım dalgalanması algılandığında MSI Center üzerinden bir uyarı penceresine ek olarak güç kaynağı üzerindeki hoparlörden de sesli bir uyarı sinyali geliyor. Bu proaktif uyarı sistemi, potansiyel güç sorunlarının donanımda kalıcı hasara yol açmadan önce engellenmesini amaçlıyor.

MPG Ai1600TS PCIE5 ve MPG Ai1300TS PCIE5 – Sessiz Güç

MSI’ın PC toplama tutkunları ve ileri seviye meraklılar için tasarladığı yeni güç kaynağı MPG Ai1600TS PCIE5 de CES 2026’da tanıtılan ürünler arasında. Titanyum sınıfı verimlilik ve geliştirilmiş +12V güç kararlılığı ile bu ürün, en üst sınıf sistemlerin taleplerini karşılayabilmek için %100 Japon üretimi 105°C kapasitörlerle donatıldı.

Sağlam elektrik performansının ötesinde MPG Ai1600TS / Ai1300TS PCIE5 güç kaynakları çift yerleşik 12V-2×6 konnektör, yüksek performanslı SiC MOSFET’ler ve ağır işyüklerinde bile sıradışı bir sessizlik için optimize edilmiş akustik profile sahip. Bu özelliklere ek olarak her iki 12V-2×6 konnektörde de yer alan MSI’ın özel GPU Safeguard+ koruma sistemi sayesinde bu PSU’lar yeni nesil ekran kartları için gelişmiş izleme ve aktif koruma sağlıyor.

MAG A1200PLS PCIE5 ve MAG A1000PLS PCIE5 – Kesintisiz Gücün Koruyucusu

Bu Platinum sınıfı güç kaynağı, uzun ömürlü kararlılık ve sıradışı sessizlik için üretildi. Geniş 135mm akışkan dinamik rulmanlar (FDB) ile verimli, düşük gürültülü bir soğutma sunuyor.

Hem temel GPU Safeguard koruması, hem de Fan Safeguard teknolojisi ile donatılan PSU, yerleşik hoparlörü sayesinde 12V-2×6 konnektöründe oluşabilecek anormal akım durumlarında veya fan hatalarında sesli uyarı vererek potansiyel sorunları önceden tanımlamanıza ve sistem kararlılığını etkilemesini engellemenize yardımcı oluyor.

MEG MAESTRO 900R: panoramik kasa tasarımı

MEG MAESTRO 900R, MSI’ın MEG kasa ailesinin amiral gemisi olarak tanıtıldı. Her PC’nin fuar alanındaki bir demo sistem gibi muhteşem görünmesini sağlayacak şekilde tasarlanan panoramik yapısı ve 3 kenarda cam panelleri sayesinde üst sınıf donanımlarınızı gerçek birer sanat eseri gibi sergilemenize olanak tanıyor.

Elit konfigürasyonlar için üretilen MEG MAESTRO 900R, uç noktada özelleştirilmiş sıvı soğutmalı sistemleri, çift ekran kartlı konfigürasyonları ve gelecek nesil bileşenleri destekleyecek şekilde tasarlandı. Dönebilen anakart tepsisi ile sisteminizi kasa dışında kurabilir, en karmaşık sistemleri bile kasanıza yerleştirmeden önce özenle toplayabilirsiniz.

Birinci sınıf malzemelerden, son derece dayanıklı olarak üretilen MEG MAESTRO 900R, maksimum görünürlük ve etki oluşturan, üst sınıf PC’nizi gururla sergilemenizi sağlayan yepyeni bir standart haline gelecek.

MEG CORELIQUID E15 360 sıvı soğutma

MEG CORELIQUID E15 360, çarpıcı 6.67 inç 2K kavisli OLED ekranıyla sistem estetiğini yeniden tanımlıyor. 110° kavisle üretilmiş ekranı daha geniş, daha belirgin izleme açısı ile birçok kasa tasarımına uyum sağlarken özelleştirilmiş arayüzü 3D illüzyonlarla görsel bir zenginlik oluşturuyor ve üst sınıf sistemlere anlık sistem bilgilerinin ötesinde bir kapsayıcılık sağlıyor.

Görsel çekiciliğin ötesinde MEG CORELIQUID E15 360 termal performansı farkedilir derecede arttıran bir amiral gemisi soğutma çözümü. Yenilenen 31mm kalınlığında radyatör ile soğutma yüzeyi genişletilirken TriFlow Reversal fan tasarımı sayesinde türbülans azaltılıyor ve daha verimli bir hava akışı ile üstün ısı giderimi elde ediliyor. Sisteme bağlanmak için ise fan denetimi, ARGB ışıklandırma ve USB sinyallarini tek bir konnektörde toplayan MSI’ın özel EZ Conn ( JAF_2) arayüzünü kullanıyor.

Ürün, MEG serisinin seçkin estetiğini yansıtan temiz çizgilere sahip aluminyum çerçeveden oluşmuş birinci sınıf RGB fanlar ile zarif bir görsellik sunuyor. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen MEG CORELIQUID E15 360, minimum bakımla güvenilir ve uzun ömürlü bir performans sunmak için tasarlandı. Bu da onu dayanıklılık, verimlilik ve kalıcı değer bekleyen PC tutkunları ve içerik üreticileri için ideal bir çözüm haline getiriyor.

MPG COREFROZR AP15 ve AP17 hava soğutucular

MSI, CES 2026’da yepyeni bir hava soğutucu serisini de görücüye çıkarıyor: Çift Kule MPG COREFROZR AP15 ve MPG COREFROZR AP17. Yüksek performanslı hava soğutma sistemlerinde yepyeni bir çağ açan bu yeni seri gelişmiş termal tasarıma akıllı bilgi ekranını dahil ederek kendi sistemini toplayan PC tutkunlarına muhteşem bir seçenek sunuyor.

MPG COREFROZR AP15, dahili Digi Display ekranı ile sistem verilerini gerçek zamanlı, hızlı ve sezgisel olarak izleme olanağı sunuyor. Özellikle AMD X3D işlemcilerde termal performansı geliştirmek için optimize edilen ürün, yoğun iş yükleri altında bile sürekli ve kararlı çıkış sağlıyor. 6 adet yüksek verimli heatpipe ve yenilenen bakır taban ile AP15 mükemmel ısı transferi gerçekleştiriyor. Çift kule mimarisi sayesinde soğutma kapasitesini maksimum seviyeye çıkarırken bellek dostu heatpipe yerleşimi sayesinde RAM modüllerinin de rahatça takılmasına ve değiştirilmesine olanak tanıyor.

Hem performans, hem de görsel anlamda geliştirilen MPG COREFROZR AP17, bu özellikleri ile amiral gemisi statüsüne yerleştirildi. Aynı bellek dostu yerleşim tasarımına ek olarak, sistem verilerini özelleştirerek izleyebileceğiniz geniş bir 6 inç LCD ekrana sahip. AP17 modeli 8 adet 6mm heatpipes ve yüksek iletkenliğe sahip nikel kaplamalı bakır tabanı ile çift kule, çift fan konfigürasyonunda üst sınıf hava soğutma performansı sunuyor.

AP15 ve AP17 modellerinin tamamlayıcı gücü ile MSI yeni nesil çift kule hava soğutucularında performans, kullanım kolaylığı ve görsel yeniliği bir araya getiriyor. Böylece verimlilik ve rahat kontrol özelliklerini üstün kalitede bir işçilik ile talep eden PC meraklılarına ideal çözümler sunuyor.

DigiME: VTuber dünyasına yeni bir kapı

DigiME, çoklu dil desteği ve bileşik Voicemod entegrasyonu yanında özelleştirilebilir avatar ve sanal arkaplan ile yayınlarınız için sınırsız yaratıcılık sunan, kullanıma hazır bir VTuber yazılım platformudur. DigiME, içerik üreticilerine herhangi bir ek araç veya donanım gerektirmeden gerçek bir sanal özgürlük sunar.

Yayıncılar hazır avatarlar ve sanal sahneler arasından hızlıca seçim yapabilir, ya da tamamen özelleştirilmiş tasarımlarını Vroid dosyaları ve Ready Player Me üzerinden yükleyerek sanal kimlikleri üzerinde tam kontrole sahip olabilirler.

MIA tarafından sağlanan akıllı sesli asistan ise DigiME platformunu çok daha ileri taşıyor. MSI ürünleri konusunda uzman olan MIA, gerçek zamanlı ve ihtiyacınıza uygun bir rehberlik yeteneğine sahip. Gelişmiş ses özelleştirmesi ve çoklu dil desteği ile MIA dünya ile kesintisiz etkileşim kurmanızı sağlıyor ve içerik üreticilerinin kendilerini sanal dünyada ifade etme yöntemlerini yeniden tanımlıyor.