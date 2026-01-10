CES 2026’dayız ve bu videoda adeta bir Roborock şovuna tanıklık ediyoruz! Roborock’un fuarda sergilediği, kendini temizleyen dikey süpürge, basamak atlayabilen robot süpürge ve dikkat çeken diğer akıllı temizlik çözümlerini yakından inceliyoruz.

Yeni nesil sensör teknolojileri, gelişmiş yapay zekâ destekli navigasyon sistemleri ve günlük kullanımı kolaylaştıran yenilikçi tasarımlar bu videoda tüm detaylarıyla yer alıyor. Ev temizliğinde sınırları zorlayan Roborock ürünlerinin CES 2026’daki en yeni teknolojilerini merak ediyorsanız, videoyu kaçırmayın. Keyifli seyirler!

#Roborock #RoborockSaros20 #CES2026