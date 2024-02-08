One UI 6.1 devasa boyutlara ulaşan telefon ekranından tam verim almak isteyenleri hedefleyen bir özellik ile geliyor. One UI 6.1 çoklu ekran kullanmayı sevenler için kayan pencereler adı verilen çoklu pencere özelliğinde önemli bir iyileştirme sunuyor. İşte o çok konuşulacak özellik.

One UI 6.1 Çoklu Ekran Kullanmayı Sevenlerin Beğeneceği Bir Özellik ile Karşımızda

Samsung One UI arayüzü Android üzerinde büyük iyileştirmeler sunan zengin özelliklere sahip bir arayüz olarak biliniyor. Özellikle, çoklu görev görünümü gibi özellikler, kullanıcıların deneyimini geliştirmek için önemli bir rol oynuyor. Şimdi ise Samsung One UI 6.1 güncellemesiyle birlikte çoklu görev deneyimini daha da ileri taşıyor.

One UI’daki kayan pencereler, uygulamaların yeniden boyutlandırılabilen ve ekranın herhangi bir yerine yerleştirilebilen pencerelerde çalışmasını sağlıyor. Özellikle katlanabilir cihazlar ve tabletler için oldukça kullanışlı olan bu özellik, kullanıcıların aynı anda birden fazla uygulama ile çalışmasını sağlıyor.

Ancak, birkaç kayan pencereyi aynı anda kullanırken aralarında geçiş yapmak bazen zor olabiliyordu. Samsung cephesi yeni One UI güncellemesinde tam da bu soruna parmak basıyor. Artık Samsung telefonlarda çoklu ekran deneyimi iyileşecek.

Galaxy S24 serisiyle beraber tanıtılan ve çok yakında diğer cihazlara da gelecek olan One UI 6.1 güncellemesi birlikte, One UI artık aynı anda birden fazla yüzen uygulama penceresini aynı anda açabiliyor. Eskiden sadece tek bir yüzen pencere açılabilirken artık birçok yüzen pencere sayesinde ekrandan tam anlamıyla yararlanabileceksiniz.

Önceki sürümlerde, kayan pencereler simge durumuna küçültüldüğünde yalnızca bir uygulama yeniden açılabiliyordu. Ancak, yeni güncelleme ile birlikte, hepsini aynı anda yeniden açabilen bir düğme beliriyor. Bu özellik, kullanıcıların çoklu görevler arasında daha hızlı ve verimli bir şekilde geçiş yapmalarını sağlıyor.

Ancak, bu özellik şu anda One UI 6.1 güncellemesinin bir parçası olarak sunuluyor ve diğer cihazlara henüz ulaşmadı. Samsung, güncellemeyi alacak cihazların ilk listesini şimdiden onayladı ve halihazırda One UI 6.0’a sahip olan cihazların da yakında güncellemeyi alması bekleniyor. Bu güncelleme, Samsung kullanıcılarına daha esnek ve verimli bir çoklu görev deneyimi sunmayı amaçlıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce gelecekte yeni One UI özellikleri de eklenecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!