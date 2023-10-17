Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6 beta programını genişleterek bir dizi Galaxy telefonu için beta güncellemeleri sunmaya devam ediyor. Galaxy S23 serisi ve katlanabilir modeller de dahil olmak üzere çeşitli telefonlar bu güncelleme programından faydalanacak. Şimdi ise Samsung, bu programı Galaxy M23 ve Galaxy A52 gibi bütçe dostu modellere de genişletiyor!

Samsung, Galaxy M23 ve Galaxy A52 için One UI 6 Beta Güncellemelerini Yayınlıyor!

Yayınlanan son raporlara göre, Samsung, Galaxy M23 için One UI 6 beta güncellemesini Hindistan’daki kullanıcılara sunuyor. Bu güncelleme, 2,6 GB boyutunda ve E236BXXU4ZWJ2 ürün yazılımı sürümünü içeriyor. Aynı zamanda Ekim 2023 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Galaxy A52s kullanıcıları da Güney Kore’de beta güncellemesine erişebiliyorlar, ancak bu güncellemenin ürün yazılımı sürümü hala belirsizliğini koruyor.

Eğer bir Galaxy M23 veya Galaxy A52s kullanıcısıysanız ve Android 14 tabanlı beta sürümünü denemek istiyorsanız, Samsung Members uygulaması üzerinden betalara kaydolmanız gerekiyor. Kaydınızı tamamladıktan sonra, yeni beta sürümünü indirip yüklemek için cihazınızın Ayarlar bölümündeki Yazılım Güncelleme bölümüne giderek güncellemeyi alabilirsiniz.

One UI 6, kullanıcılara görsel olarak çarpıcı yeni özellikler sunuyor. Yeniden tasarlanmış Hızlı Ayarlar paneli, güncellenmiş bir Kamera uygulaması, modern sistem yazı tipi, geliştirilmiş emoji, daha zengin özelleştirme seçenekleri gibi pek çok yeniliği beraberinde getiriyor. Samsung kullanıcıları için heyecan verici bir güncelleme olacağa benziyor.

One UI 6 güncellemesi, kullanıcı deneyimini de geliştirmeyi hedefliyor. Galeri uygulaması, yapay zeka destekli özelliklerle güçlendirilerek kullanıcıların fotoğraflarını daha iyi düzenlemelerine ve kişiselleştirmelerine olanak tanıyor. Ayrıca Samsung Studio adlı yeni bir video düzenleme uygulaması, kullanıcılara videolarına metin, çıkartma ve müzik eklemelerini sağlıyor.

One UI 6 beta sürümü, bir aydan uzun bir süredir kullanılabilir durumda. Daha önce Galaxy S23 serisi ve bazı A serisi cihazlar gibi Galaxy serileri, Android 14’ün genel iyileştirmelerini getiren bu beta sürümüne dahil edilmişti.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni beta nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!