One UI 2.5 güncellemesini alacak Samsung telefonlar belli oldu

Samsung, yaptığı duyuruyla beraber One UI 2.5 güncellemesini vereceği telefonların tam listesini açıkladı. Listeye bakıldığında, yeni güncellemenin daha çok amiral gemisi modelleri ilgilendirdiği görülüyor.

Samsung, Galaxy S20 serisi için One UI 2.5′in dağıtımına başladığına dair yaptığı duyuruyla birlikte, aynı zamanda bu güncellemeyi vereceği diğer cihazların da listesini paylaştı. Ancak listeye bakıldığında Samsung’un yeni güncellemeyi giriş ve orta seviye telefonlarına vermekten kaçındığı, yalnızca amiral gemisi modellerine vereceği anlaşılıyor.

One UI 2.5 güncellemesi alacak telefonlar

Galaxy ‘S’ serisi

Galaxy S9

Galaxy S9+

Galaxy S10

Galaxy S10 5G

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 / S20 5G

Galaxy S20+ / S20+ 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy ‘Note’ serisi

Galaxy Note 9

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 5G

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10+ 5G

Galaxy Note 10 Lite

Bunların yanı sıra Samsung katlanabilen akıllı telefonları Galaxy Fold ve Galaxy Z Flip (5G versiyonları da dahil) modellerine de One UI 2.5′i vereceğini belirtti. Ayrıca listede, 2018 yılında piyasaya sürülen Galaxy S9 serisinin de olması dikkat çekiyor. Samsung Galaxy S9 ve S9+ her ne kadar Android 11 almayacak olsa da, hala yeni özellik güncellemeleriyle güçlendirilmeye devam edildiğini görmek mutluluk verici.

One UI 2.5, yer aldığı telefonun arayüzünü tasarımsal olarak süslemenin yanı sıra, sunduğu yepyeni özelliklerle de gücüne güç katıyor. Yalnız donanımsal kısıtlamalardan dolayı bütün özelliklerin her cihazda kullanılamayacağını hatırlatalım. Samsung da yayınladığı duyuruda buna dikkat çekiyor; şirketin açıkladığına göre One UI 2.5, cihazdan cihaza değişmek suretiyle kullanıcılara farklı özellikler sunacak. Örneğin One UI 2.5′in S20 serisine getirdiği 8K 24 FPS video çekebilme özelliği S10 Lite modelinde kullanılamayabilir.

Ayrıca Samsung, One UI 2.5′in dağıtımına Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra modellerinde başladı ancak diğer telefonları için güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair bilgi vermedi.