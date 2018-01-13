Ön Kamera Video Karşılaştırması | XZ1-XZ Premium-ZenFone 4-Note 8

Arka kameralarını test ettiğimiz Sony Xperia XZ1, Sony Xperia XZ Premium, Asus ZenFone 4 ve Samsung Galaxy Note 8’in bu defa ön kamera performansları karşınızda.

Çekim sırasında hiçbir özelliğine müdahale etmediğimiz kamera testimizde amacımız, telefonların şartlara nasıl uyum sağladığı, nasıl ses kaydı aldığı ve varsa görüntü sabitleyicilerinin başarısını sizlerin değerlendirmesine, hiçbir yorum yapmadan bırakmak.

Nitelikli incelemeler ve daha fazlası için kanalımızı takip etmeyi unutmayın! İyi seyirler.