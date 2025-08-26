OMODA uzun süredir otomobil severlerin dilinde. Ancak şimdi çok daha önemli bir gelişme gündemde: OMODA artık sadece bir model adı değil, Türkiye’de bağımsız bir marka olarak satışa çıkmaya hazırlanıyor. Peki bu hamle Türk otomobil pazarında nasıl bir değişim yaratacak? Fiyat dengeleri ve rekabet bundan nasıl etkilenecek?

OMODA, Chery’den ayrılıp pazara girecek!

OMODA Türkiye’ye girişini 2025 yılı itibarıyla bağımsız marka kimliğiyle yapacak. Şu an yalnızca Chery Omoda 5 Pro adıyla tanınan model, 2.145.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Ancak Chery’nin planları çok daha büyük: OMODA adı artık tek bir model değil, kendi logosu ve kendi kimliğiyle showroomlarda yerini alacak.

İlk bağımsız modelin ise Omoda 7 olacağı söyleniyor. Plug-in hybrid motor yapısı ve SUV gövdesiyle dikkat çeken bu araç, özellikle şehir içi/şehir dışı karma kullanımlar için güçlü bir aday.

Marka sadece satış değil, üretim tarafında da Türkiye’yi stratejik merkez haline getirmeyi düşünüyor. Chery’nin Samsun’da planladığı 1 milyar dolarlık fabrika yatırımı, orta vadede OMODA ve kardeş marka Jaecoo’nun yerli üretim şansını artırabilir.

Elbette modeller merak ediliyor. Avrupa’da satılan Omoda 5 C-SUV sınıfında “erişilebilir premium” çizgisinde konumlanıyor. Elektrikli versiyon olan Omoda E5, 400 km’nin üzerindeki menziliyle öne çıkıyor. 2025’te çıkacak Omoda 7 ise Volkswagen Tiguan ve Kia Sportage gibi popüler SUV’larla yarışacak.

Daha üst segmentteki Omoda 9 ise premium SUV sınıfında markanın amiral gemisi olarak dikkat çekiyor. Bu modellerin kademeli şekilde Türkiye pazarına girmesi bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Firmanın Türkiye’ye bağımsız marka olarak girmesi sizce dengeleri değiştirir mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!