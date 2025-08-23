Hyundai, Türkiye’de üretim yapan İzmit tesisine yakında yeni bir elektrikli model ekliyor. Hyundai Ioniq 3 olarak adlandırılması beklenen bu yeni elektrikli araç, Hyundai’nin yeni nesil yazılım altyapısı Pleos ile gelerek sadece donanım açısından değil, bağlantı ve bakım bakımından da farklı bir deneyim vaat ediyor. Peki Hyundai Ioniq 3 neler sunacak? İşte merak edilenler.

Türkiye’de üretilecek Hyundai Ioniq 3 Avrupa’yı fethedecek

Hyundai Ioniq 3, Hyundai’nin E-GMP platformu üzerinde geliştirilen kompakt SUV modeli olarak tanımlanıyor. Araç, 58,3 kWh veya 81,4 kWh batarya seçenekleriyle sunulmaya hazırlanıyor ve bu sayede 418–587 km arasında menzil sunması bekleniyor. Motor gücü ise 150 kW olarak açıklandı. Bu konfigürasyonlarda günlük kullanımda verimlilik ve yeterli performans birlikte düşünülmüş.

Bu model özellikle Tesla ve Çinli rakiplerle rekabet stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Hyundai Motor Avrupa CEO’su Xavier Martinet, Top Gear’a yaptığı açıklamada Ioniq 3’ün Avrupa’da uygun fiyatlı ve yüksek teknoloji ürünü bir seçenek olmasıyla marka portföyüne denge kazandıracağını belirtti.

Aracın lansmanının Eylül’de Münih’teki IAA Mobility’de yapılması planlanıyor. İlk olarak UEFA futbol turnuvasında görülmesi beklenen bu modelin Avrupa’da Tesla ve Çinli rakiplerle nasıl kapışacağını göreceğiz.

Pleos işletim sistemiyle “yazılım odaklı araç” deneyimi

Ioniq 3, Hyundai’nin yeni yazılım platformu olan Pleos ile donatılıyor. Pleos, SDV yaklaşımıyla araçların yazılımla evrilebilen varlıklara dönüşmesini sağlıyor; yeni özellikleri sonradan yükleyebilme, arabayı kişiselleştirebilme ve güncellemeleri uzaktan alabilme gibi avantajlar sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, araçlarına internetten yeni özellik ekleyebilecek.

İlginizi Çekebilir: Togg T10F yol testi tamamlandı! Yeni video geldi!

Ayrıca aracın destekleyeceği Apple CarPlay Ultra (ki şu anda sadece oldukça pahalı ve nadir olan bir Aston Martin modeli dışında bunu destekleyen araç yok) ve özelleştirilebilir tema, tarz ve sentetik ses efektleri gibi özelliklerle hem sürüş hem de dijital deneyim zenginleşiyor.

Pleos’un yalnızca Ioniq 3’te değil, ilerleyen dönemde tüm SDV modellerde temel yazılım altyapısını oluşturacağı belirtiliyor.

İzmit’te üretilecek, Avrupa’ya gönderilecek

Hyundai, Ioniq 3’ü İzmit fabrikasında üreterek Avrupa’ya ihraç etmeyi planlıyor. Bu strateji, lojistik ve gümrük maliyetlerini azaltırken, Türkiye’yi önemli bir üretim üssü haline getiriyor.

İlginizi Çekebilir: Togg T10F Almanya’da reklam çekiminde! Almanya’da kaç para olacak?

2026’da başlayacak üretim için fabrika şimdiden hazırlıklarını sürdürüyor. Hyundai, bu adımla Türkiye’deki öncü elektrikli araç üreticilerinden biri olmayı hedefliyor ve Türkiye’yi Avrupa’da elektrikli mobilitenin kilit parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni elektrikli Hyundai nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!