OMIX MixTab Pro’yu Satışa Sundu!

Akıllı telefonlarıyla 2022’ye adından söz ettirerek başlayan Singapur merkezli OMIX, şimdi yeni tableti MixTab Pro ile tüketiciyle buluşuyor. OMIX MixTab Pro, tablet sektöründe yeni bir oyuncu olması ve fiyatıyla dikkat çekiyor.

Bakmakta fayda var: Instagram, Boomerang ve Hyperlapse Uygulamalarının Fişini Çekiyor!

OMIX, yeni ürünlerini Türkiye pazarına peş peşe çıkarmaya devam ediyor. Şirketin önceki ay satışa sunduğu iki akıllı telefon modeli, tüketicinin beğenisine sunulmuşken şimdi de merakla beklenen tablet modeli MixTab Pro’yu satışa sundu. Farklı kullanıcı beklentilerini karşılayabilen performans özelliklerini tasarımıyla bütünleştiren OMIX, Türkiye’deki tüketicinin fiyat konusundaki beklentisine de karşılık veriyor. Ulaşılabilir bir fiyatla online ve fiziksel mağazalarda satışa sunulan MixTab Pro; çalışandan öğrenciye, büyükten küçüğe her yaş ve ihtiyaç grubundan kullanıcıya “bir tabletten beklenen her şey”i sunma vaadiyle yola çıkıyor.

OMIX MixTab Pro her yerde yanınızda

OMIX’in tüm ürünlerinde benimsediği tasarım anlayışının çizgi ve dokunuşlarını MixTab Pro modelinde de görmek mümkün. Gövde malzemesinin kalitesi, görünüşüyle ve verdiği hissiyatla kendini belli ediyor. Space Grey renkle çıkan tablet, tasarımının yanı sıra hafifliğiyle seyahatlerde taşıma rahatlığı da sunuyor.

Farklı kullanıcı tiplerinin standart tablet ihtiyaçlarını karşılayabilen MixTab Pro’nun performansının kalbinde 8 çekirdekli 2.0 GHz hızda çalışan 12 nm UNISOC SC T618 işlemci yer alıyor. 4GB’lık belleğe 64 GB’lık disk kapasitesi eşlik ediyor. Daha fazla depolama alanı isteyenler SD kart yuvasını kullanarak 256 GB’a kadar artırılabilir hafızadan yararlanabilirler.

Tablet kullanımlarında ekran özelliklerinin öne çıkası, OMIX MixTab Pro’nun önceliklerini de belirlemiş durumda. 10,1 inç büyüklüğündeki FHD IPS ekranın 1920×1200 piksel Full HD çözünürlüğü film ve oyun zevkinin çıkarma imkanı sunuyor. Parlak ve canlı renkler eşliğinde kullanıcılar büyük bir ekrandan film izlemenin ve oyun oynamanın keyfini çıkaracak.

Uzun ömürlü pil ve Type-C şarj girişi

Android 11 işletim sistemiyle gelen MixTab Pro’da Google Asistan’a hızlı erişim mümkün. Günümüzde teknoloji severlerin hızlı ve konforlu kullanım için tercih ettiği Google Asistan tuşu MixTab Pro da kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilebiliyor. Uzun bir kullanım sunan yüksek kapasiteli pili, USB Type-C üzerinden şarj desteği sunuyor.

MixTab Pro Teknik Özellikler

• 10,1 inç FHD IPS, 1920×1200 piksel Full HD ekran

• 4GB RAM+64GB ROM kapasitesi

• 4.5G SIM kart desteği

• 5 MP (FF) ön, 8 MP (AF) arka kamera

• 7.100 mAh Batarya

• 600 gram ağırlık

• 245x175x8,9 mm boyut

• 8 çekirdekli 2.0GHz, 12 nm işlemci

• 256 GB’a kadar SD kart desteği

• Android 11 işletim sistemi

• USB Type-C şarj desteği

Omix MixTab Pro tüketicilerle 2.499 TL’lik fiyat etiketiyle buluşuyor.